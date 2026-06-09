La Cantata Escolar omple Vilanova del Camí de música i imaginació amb més d’un centenar d’infants
Els alumnes de 4t de primària de les escoles Joan Maragall, Pompeu Fabra i Marta Mata protagonitzen la quarta edició de l’espectacle “Aventures sense sortir de casa”
Ruben Costa
Vilanova del Camí va viure dimarts passat una tarda marcada per la música, la creativitat i la participació educativa amb la celebració de la quarta edició de la Cantata Escolar, una iniciativa que va reunir més d’un centenar d’alumnes de 4t de primària de les escoles Joan Maragall, Pompeu Fabra i Marta Mata. Sota el títol “Aventures sense sortir de casa”, els infants van oferir una actuació que va omplir l’escenari d’imaginació i emoció davant de familiars, mestres i membres de la comunitat educativa.
La cantata va ser el resultat de setmanes de preparació i assajos als centres escolars, convertint-se en una experiència de treball compartit entre alumnat, professorat i famílies. L’activitat, ja consolidada al calendari educatiu del municipi, va posar en valor la música com a eina d’aprenentatge i cohesió. Durant l’acte, la regidora d’Educació i Joventut, Rebeca Mendiola, va destacar que la Cantata Escolar és “molt més que una actuació musical”, subratllant-ne el valor pedagògic per fomentar l’expressió artística, l’escolta activa, la convivència i el treball en equip. També va agrair la implicació dels equips docents, especialment dels mestres de música, i de totes les persones que han contribuït a fer possible el projecte.
Per la seva banda, l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, va definir la iniciativa com una de les expressions “més boniques de la vida cultural i educativa del municipi” i va remarcar la seva capacitat per unir escoles, famílies i educadors al voltant d’un objectiu comú. L’espectacle es va basar en un recull de poemes de l’escriptora Núria Albertí, musicats per la compositora Eva Ugalde. A través de cançons plenes d’humor, sensibilitat i fantasia, els infants van demostrar que les aventures més extraordinàries poden sorgir de les situacions més quotidianes.
La representació va comptar amb música en directe de Marta Olivé al piano, Óscar Fanega al baix, Juan Flores a la bateria i Joan Grados a la guitarra. La direcció artística va anar a càrrec de Sheila Grados, mentre que la narració va ser conduïda per Maria Berenguer.
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