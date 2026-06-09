El Cireret de Vilanova del Camí programa diversos tallers familiars per al mes de juliol
L’Espai d’Infància ofereix activitats de ioga, psicomotricitat, cuina, anglès, art i fotografia per a infants de 0 a 11 anys
Ruben Costa
L’Espai d’Infància El Cireret ha obert aquesta setmana les inscripcions per als Tallers Infantils de juliol 2026, una proposta adreçada a infants de 0 a 11 anys i les seves famílies que inclou una desena d’activitats educatives, creatives i de lleure. La programació serà una combinació de diverses disciplines com és el ioga, la psicomotricitat, la cuina, l'anglès, les arts plàstiques i la fotografia, com a objectiu principal millorar l'aprenentatge, la creativitat i el temps compartit en família.
Les activitats es desenvoluparan al llarg de tot el mes de juliol i estaran impartides per professionals especialitzats en cada àmbit. Les inscripcions es poden formalitzar a través del portal municipal vilanovaenlinia.cat, i les places són limitades. Perquè cada taller es pugui dur a terme caldrà un mínim de cinc persones inscrites. La programació arrencarà els dilluns amb una sessió de ioga en família per a nadons d’entre 0 i 1 any i els seus acompanyants, a càrrec d’una professional de Kine especialitzada en ioga infantil i perinatal. A la tarda, els infants de 4 a 6 anys podran participar en un taller de modelatge amb diferents materials, conduït per Alícia Villavecchia, d’IKIGART.
Els dimarts al matí serà el torn de l’anglès en família, amb cançons, jocs i moviment per a infants de 0 a 3 anys, de la mà de Genevieve Shaw, de LaLaLittleKids. A la tarda, IKIGART oferirà un taller de dibuix, tinta i retoladors per als més petits. La programació continuarà els dimecres amb un taller de psicomotricitat per a infants de 10 mesos a 2 anys i les seves famílies, impartit per Laura Santiago, de l’Espai Lligams. A la tarda, la nutricionista Núria Gabriel dirigirà un taller de cuina saludable i creativa per a nens i nenes de 4 a 6 anys. Els dijous es repetirà la proposta de psicomotricitat, aquesta vegada per a infants de 2 a 3 anys, amb activitats orientades a fomentar l’autonomia i el joc lliure. A la tarda, els protagonistes seran els nens i nenes de 7 a 11 anys, que podran participar en una nova sessió de cuina.
La setmana es tancarà els divendres amb un taller de maquetatge en família, una activitat pensada per imaginar i construir projectes creatius compartits. A la tarda, l’oferta es completarà amb un taller de fotografia participativa conduït per Iris Muñoz, de Photography-Art Direction, que combinarà joc, connexió familiar i iniciació a conceptes bàsics de la fotografia com la llum, la composició i la narrativa visual.
- Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil
- Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
- P. Jordi Castanyer, monjo de Montserrat: «És un honor per Catalunya que un Papa vingui a visitar Montserrat»
- Manresa viurà aquest dilluns al vespre la sortida de la caravana de sor Lucía que beneirà el Papa
- El Barri Antic de Manresa es transforma en Rio de Janeiro pel rodatge de 'Los niños del Brasil
- Identificada una persona acusada d'atemptar contra el patrimoni patumaire durant el Passacarrers
- Un manresà crearà el principal museu de la música d’Europa
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa