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El Cireret de Vilanova del Camí programa diversos tallers familiars per al mes de juliol

L’Espai d’Infància ofereix activitats de ioga, psicomotricitat, cuina, anglès, art i fotografia per a infants de 0 a 11 anys

L’Espai d’Infància El Cireret

L’Espai d’Infància El Cireret / Aj de Vilanova del Camí

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Ruben Costa

Manresa

L’Espai d’Infància El Cireret ha obert aquesta setmana les inscripcions per als Tallers Infantils de juliol 2026, una proposta adreçada a infants de 0 a 11 anys i les seves famílies que inclou una desena d’activitats educatives, creatives i de lleure. La programació serà una combinació de diverses disciplines com és el ioga, la psicomotricitat, la cuina, l'anglès, les arts plàstiques i la fotografia, com a objectiu principal millorar l'aprenentatge, la creativitat i el temps compartit en família.

Les activitats es desenvoluparan al llarg de tot el mes de juliol i estaran impartides per professionals especialitzats en cada àmbit. Les inscripcions es poden formalitzar a través del portal municipal vilanovaenlinia.cat, i les places són limitades. Perquè cada taller es pugui dur a terme caldrà un mínim de cinc persones inscrites. La programació arrencarà els dilluns amb una sessió de ioga en família per a nadons d’entre 0 i 1 any i els seus acompanyants, a càrrec d’una professional de Kine especialitzada en ioga infantil i perinatal. A la tarda, els infants de 4 a 6 anys podran participar en un taller de modelatge amb diferents materials, conduït per Alícia Villavecchia, d’IKIGART.

Els dimarts al matí serà el torn de l’anglès en família, amb cançons, jocs i moviment per a infants de 0 a 3 anys, de la mà de Genevieve Shaw, de LaLaLittleKids. A la tarda, IKIGART oferirà un taller de dibuix, tinta i retoladors per als més petits. La programació continuarà els dimecres amb un taller de psicomotricitat per a infants de 10 mesos a 2 anys i les seves famílies, impartit per Laura Santiago, de l’Espai Lligams. A la tarda, la nutricionista Núria Gabriel dirigirà un taller de cuina saludable i creativa per a nens i nenes de 4 a 6 anys. Els dijous es repetirà la proposta de psicomotricitat, aquesta vegada per a infants de 2 a 3 anys, amb activitats orientades a fomentar l’autonomia i el joc lliure. A la tarda, els protagonistes seran els nens i nenes de 7 a 11 anys, que podran participar en una nova sessió de cuina.

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La setmana es tancarà els divendres amb un taller de maquetatge en família, una activitat pensada per imaginar i construir projectes creatius compartits. A la tarda, l’oferta es completarà amb un taller de fotografia participativa conduït per Iris Muñoz, de Photography-Art Direction, que combinarà joc, connexió familiar i iniciació a conceptes bàsics de la fotografia com la llum, la composició i la narrativa visual.

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