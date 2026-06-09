Igualada protagonitzarà una nova edició de la Trobada de Cotxes Clàssics el 4 de juliol
L'esdeveniment es trasllada a l’Avinguda Barcelona i s’emmarca en les festes de Sant Cristòfol amb premis, activitats i dinamització comercial
Ruben Costa
Què fa que un vehicle antic deixi de ser només un cotxe per convertir-se en patrimoni i memòria col·lectiva? La capital d'Anoia tornarà a mirar al passat sobre rodes amb una nova edició de la Trobada de Cotxes Clàssics, que se celebrarà el dissabte 4 de juliol en el marc de les festes de Sant Cristòfol, patró dels conductors.
La iniciativa està organitzada per Igualada Comerç, la Moto Club Igualada i la Comissió de Sant Cristòfol, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. L’esdeveniment es manté com una de les cites destacades per als aficionats al motor clàssic, però també com una proposta oberta a la ciutadania que combina exposició, activitat social i dinamització urbana. En aquesta edició, la trobada preveu reunir fins a 100 vehicles clàssics, amb inscripcions obertes fins al 2 de juliol o fins a exhaurir les places disponibles. Per poder-hi participar, els vehicles han de ser anteriors a l’any 1990 i disposar de la ITV en vigor i de l’assegurança obligatòria corresponent, un requisit que garanteix la seguretat i el bon estat de conservació dels automòbils participants.
Una de les principals novetats d’aquest 2026 és el canvi d’ubicació. La trobada es trasllada a l’Avinguda Barcelona, amb accés per l’avinguda Balmes, un espai que permetrà una millor visibilitat dels vehicles i una distribució més àmplia del parc tancat i de la zona d’exposició. Aquest canvi respon a la voluntat d’atreure més públic i millorar l’experiència tant dels participants com dels visitants, convertint l’esdeveniment en un punt de trobada encara més obert i accessible dins la trama urbana d’Igualada. La trobada començarà a les 9:00 hores amb l’arribada progressiva dels vehicles, la validació de les inscripcions i la seva ubicació dins el recinte habilitat. Com ja és tradició, els participants seran rebuts amb un esmorzar ofert pels establiments comercials de la ciutat, reforçant així la implicació del teixit local en l’esdeveniment.
Al llarg del matí, l’organització també ha previst una activitat vinculada al món del motor clàssic, pensada per complementar l’exposició de vehicles i enriquir l’experiència dels assistents. Tot plegat contribueix a crear un ambient de convivència entre aficionats, curiosos i famílies que s’apropen a gaudir de la jornada. A les 12:00 hores tindrà lloc la recepció institucional i l’acte de cloenda, que inclourà un refrigeri i el lliurament de diplomes a tots els participants. També es farà entrega d’un obsequi commemoratiu i diversos reconeixements especials, amb premis al vehicle més antic, al vehicle procedent de més lluny i al millor conservat o restaurat.
La Trobada de Cotxes Clàssics s’ha consolidat com molt més que una exposició de vehicles històrics. Amb els anys, s’ha convertit en una activitat amb un impacte directe en la dinamització comercial i econòmica d’Igualada, generant moviment als carrers, incrementant l’afluència de visitants i afavorint el consum als establiments locals. A més, la cita contribueix a reforçar la identitat de ciutat vinculada a les festes de Sant Cristòfol, integrant tradició, patrimoni automobilístic i activitat social en un mateix esdeveniment. Des de l’organització es fa una crida tant als propietaris de vehicles clàssics com a la ciutadania en general a participar-hi i a viure una jornada que combina passió pel motor, patrimoni històric i promoció de ciutat, consolidant Igualada com un punt de referència per als amants dels vehicles clàssics a Catalunya.
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