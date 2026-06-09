Jordi Cuadras serà el candidat del PSC a l’alcaldia d’Igualada
El cap de l’oposició aposta per un canvi de cicle després de 16 anys de govern de Junts i reivindica “nova energia i noves idees” per a la ciutat
Ruben Costa
L’Assemblea del PSC Igualada ha escollit Jordi Cuadras com a candidat a l’alcaldia de la ciutat per a les eleccions municipals del 23 de maig del 2027, amb l’objectiu de posar fi a 16 anys de govern de Junts i impulsar un canvi polític al consistori sota el lema “Canviar per guanyar”.
L’elecció s’ha formalitzat en una assemblea del partit en què militants i simpatitzants han donat suport a l’actual regidor i cap de l’oposició a l’Ajuntament d’Igualada. L’acte també ha comptat amb la presència de diversos referents del socialisme local i nacional, entre ells el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, que ja havia mostrat suport al candidat en una visita recent a la ciutat. També hi han assistit figures històriques del partit a Igualada com Jordi Aymamí, Jordi Riba i Salvador Pelfort. Durant el seu discurs de proclamació, Cuadras ha defensat la necessitat d’un canvi de rumb a la ciutat i ha afirmat que es presenta amb més experiència i coneixement del municipi que en anteriors etapes. Ha assegurat que coneix “les diferents realitats, necessitats i demandes dels veïns i veïnes” i ha reivindicat la necessitat d’obrir una nova etapa política. “Igualada necessita que obrim la finestra perquè hi entri aire fresc”, ha expressat.
El candidat socialista ha remarcat que l’objectiu de guanyar les eleccions no és només accedir al govern, sinó impulsar una transformació de la ciutat després de més d’una dècada de continuïtat política. Segons Cuadras, la ciutat ha canviat i, per tant, també han de canviar les propostes i les prioritats. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de “nova energia, noves idees i nova il·lusió” per donar resposta als reptes actuals.
L’assemblea que ha ratificat la candidatura ha estat conduïda per l’exregidora Pilar Salat i ha comptat amb la participació del grup municipal socialista a l’Ajuntament, amb els regidors Montse Montaña, Quim Roca, Irene Gil i Anselm Pasquina.
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