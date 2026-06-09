Es jubila Milagros de Legorburu després de 39 anys com a secretària de l’Ajuntament de Capellades
L’Ajuntament reconeix la trajectòria d’una de les figures tècniques més longeves del consistori en un acte de comiat amb treballadors i representants polítics
Ruben Costa
El passat divendres va ser el darrer dia de feina de la secretària de l’Ajuntament de Capellades, Milagros de Legorburu, que s’ha jubilat després d’una trajectòria de 39 anys al servei de l’administració municipal, una de les figures tècniques amb més continuïtat al consistori. Legorburu ha exercit durant gairebé quatre dècades les funcions de secretaria municipal, un càrrec clau en el funcionament intern de l’Ajuntament, garantint la gestió administrativa, el suport jurídic i la coordinació dels procediments municipals al llarg de diferents mandats polítics i equips de govern.
Amb motiu de la seva jubilació, el mateix divendres es va celebrar un acte de comiat a l’Ajuntament de Capellades, en el qual van participar treballadors municipals i diversos representants polítics que han format part del consistori al llarg d’aquests anys. L’acte va servir per reconèixer la seva trajectòria i la seva dedicació continuada al servei públic. Durant el parlament de comiat, l’alcalde de Capellades, Salvador Vives, va agrair públicament la tasca desenvolupada per Legorburu al llarg de tota la seva carrera professional, destacant la seva implicació i la seva contribució al bon funcionament de l’administració local.
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