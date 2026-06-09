La Piscina Blava de Capellades obrirà aquest 14 de juny després de reparar una fuita d’aigua
L’equipament municipal preveu iniciar la temporada amb normalitat un cop resolta l’avaria detectada en un tub d’accés i amb dies previs per tramitar abonaments
Ruben Costa
Amb l’estiu a tocar, ja ve de gust fer-se un bany a la piscina. Però els habitants de Capellades hauran d’esperar quasi una setmana més per poder estrenar-la. La Piscina Blava de Capellades té previst obrir les portes aquest diumenge 14 de juny, un cop finalitzades les tasques de reparació d’una fuita d’aigua detectada fa uns dies a les instal·lacions. Segons ha informat l’Ajuntament, un cop comunicada la incidència a l’empresa responsable de la reforma realitzada l’any passat, s’ha comprovat que l’avaria no es trobava al vas de la piscina, sinó en un dels tubs d’accés, que ha de ser substituït.
Un cop completada aquesta reparació, es preveu que la instal·lació pugui obrir amb normalitat el diumenge 14 de juny, tal com estava previst inicialment. Per facilitar la tramitació dels abonaments, la piscina obrirà de manera anticipada tres dies: el 10 i 11 de juny en horari d’11:00 a 15:00 hores, i el 12 de juny de 16:00 a 20:00 hores. Per adquirir els abonaments caldrà presentar DNI, NIE o passaport, una fotografia recent i efectuar el pagament amb targeta.
L’Ajuntament recorda que l’accés al recinte es farà amb abonament o entrada adquirida prèviament a través del web oficial. La temporada de bany s’allargarà fins al 13 de setembre, amb horari d’11:00 a 20:00 hores fins al 16 d’agost, i d’11:00 a 19:00 hores a partir del 17 d’agost. A més, aquesta temporada es tornaran a oferir activitats habituals com el Mulla’t per l’esclerosi múltiple, la Piscina Nocturna, cursets de natació i sessions de ioga. Per participar en l’activitat de ioga matinal cal disposar d’abonament i inscriure’s prèviament a la recepció abans del 28 de juny. Les inscripcions a la resta d’activitats s’aniran comunicant pròximament.
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