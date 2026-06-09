Roben la bossa de mà a una dona d'Igualada, li prenen els diners i entren a casa seva a robar-li joies
Els Mossos han detingut a Girona tres homes acusats d'aquests fets que acumulen més de 50 detencions
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir, el passat 5 de juny, tres homes de 23, 29 i 31 anys com a presumptes autors d’un delicte de furt, un de robatori amb força i un altre d’estafa bancària. Els fets es van produir el passat 3 de juny al migdia, mentre la víctima es trobava en una cafeteria d’Igualada. Un home es va asseure darrere seu i, en un moment determinat, li va sostreure la bossa de mà.
Quan la víctima es va adonar del robatori, va anul·lar les targetes de crèdit, però els autors ja li havien extret diners d’un caixer automàtic de Vilanova del Camí. A més, els lladres també van accedir al seu domicili i li van sostreure un joier amb joies.
Els mossos van obrir una investigació i van determinar que els autors eren tres homes, cadascun amb un paper concret el dia dels fets. Un es va encarregar de sostreure la bossa de mà, un altre conduïa el vehicle amb què es desplaçaven i el tercer va ser qui va extreure els diners del caixer. Pel que fa al robatori al domicili de la víctima, els investigadors van esbrinar que, mentre un d’ells esperava al vehicle, els altres dos accedien a l’habitatge i sostreien les joies.
El passat 5 de juny, els mossos van localitzar i detenir els tres implicats a Girona, els quals acumulen més de cinquanta antecedents, la majoria per delictes contra el patrimoni. Els detinguts van passar ahir a disposició judicial.
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