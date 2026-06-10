Els pilars fonamentals de la nit de Sant Joan a Igualada: Foc, tradició i cultura popular
La programació per la revetlla de Sant Joan al municipi anoienc combina actes institucionals amb el teixit associatiu de la ciutat
Regió7
A escassos dies de la nit de Sant Joan, Igualada ja ho té tot a punt per celebrar una de les vetllades més especials de l'any. El 23 de juny, coincidint amb el solstici d'estiu, la capital de l'Anoia s'omple de foc, tradició i cultura popular amb una programació que combina els actes institucionals amb el teixit associatiu de la ciutat.
La revetlla s'iniciarà a les 20:00 h a la plaça de l'Ajuntament amb la benvinguda de la Flama del Canigó. Seguint la tradició, el foc arribarà a Igualada des del Pirineu a través d'un recorregut de relleus des de Coll d’Ares, que enguany comptarà amb la participació activa d’atletes i estudiants igualadins.
La regidora de Cultura, Carme Riera, ha recordat que aquest és un acte “emotiu i de país que compta cada vegada més amb més voluntaris i persones que volen formar-ne part i que compta amb el suport i suport de l’Ajuntament pel seu significat de defensa de la llengua i la cultura dels països catalans”. En el mateix sentit, Albert Boix, de la Flama del Canigó ha destacat que aquest acte és un símbol d’unitat i d’unió entre els països catalans que defensem una mateixa llengua, cultura i tradició”.
La festa també comptarà amb l'actuació de la Coral Xalest amb el clàssic "Muntanyes del Canigó" i la lectura del manifest des del balcó de l’Ajuntament. La cerimònia clourà amb el cant d'"Els Segadors". Un cop acabat l'acte a la ciutat, la Flama continuarà el seu recorregut simbòlic cap al monestir de Montserrat, transportada novament en relleus pels corredors del Club Atlètic Igualada.
A més, a partir de les 21:00 h tindrà lloc el foc i la pirotècnica amb les activitats coordinades pel Departament de Cultura de l'Ajuntament de la mà de les colles locals.
A la mitjanit (00:00 h) arribarà el torn del Correfoc gran, l'espectacle central de la nit que enguany aplegarà els Diables d’Igualada, els Dracs i Víbries d’Igualada, la Víbria Jove i el grup Mal Llamp d’Igualada acompanyat del Drac Flameus. Tots dos correfocs compartiran un mateix recorregut que omplirà de ritme i espurnes el centre històric.
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