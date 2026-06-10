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Els pilars fonamentals de la nit de Sant Joan a Igualada: Foc, tradició i cultura popular

La programació per la revetlla de Sant Joan al municipi anoienc combina actes institucionals amb el teixit associatiu de la ciutat

Presentació de la nit de Sant Joan 2026

Presentació de la nit de Sant Joan 2026 / Ajuntament d'Igualada

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Regió7

A escassos dies de la nit de Sant Joan, Igualada ja ho té tot a punt per celebrar una de les vetllades més especials de l'any. El 23 de juny, coincidint amb el solstici d'estiu, la capital de l'Anoia s'omple de foc, tradició i cultura popular amb una programació que combina els actes institucionals amb el teixit associatiu de la ciutat.

La revetlla s'iniciarà a les 20:00 h a la plaça de l'Ajuntament amb la benvinguda de la Flama del Canigó. Seguint la tradició, el foc arribarà a Igualada des del Pirineu a través d'un recorregut de relleus des de Coll d’Ares, que enguany comptarà amb la participació activa d’atletes i estudiants igualadins.

La regidora de Cultura, Carme Riera, ha recordat que aquest és un acte “emotiu i de país que compta cada vegada més amb més voluntaris i persones que volen formar-ne part i que compta amb el suport i suport de l’Ajuntament pel seu significat de defensa de la llengua i la cultura dels països catalans”. En el mateix sentit, Albert Boix, de la Flama del Canigó ha destacat que aquest acte és un símbol d’unitat i d’unió entre els països catalans que defensem una mateixa llengua, cultura i tradició”.

La festa també comptarà amb l'actuació de la Coral Xalest amb el clàssic "Muntanyes del Canigó" i la lectura del manifest des del balcó de l’Ajuntament. La cerimònia clourà amb el cant d'"Els Segadors". Un cop acabat l'acte a la ciutat, la Flama continuarà el seu recorregut simbòlic cap al monestir de Montserrat, transportada novament en relleus pels corredors del Club Atlètic Igualada.

A més, a partir de les 21:00 h tindrà lloc el foc i la pirotècnica amb les activitats coordinades pel Departament de Cultura de l'Ajuntament de la mà de les colles locals.

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A la mitjanit (00:00 h) arribarà el torn del Correfoc gran, l'espectacle central de la nit que enguany aplegarà els Diables d’Igualada, els Dracs i Víbries d’Igualada, la Víbria Jove i el grup Mal Llamp d’Igualada acompanyat del Drac Flameus. Tots dos correfocs compartiran un mateix recorregut que omplirà de ritme i espurnes el centre històric.

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