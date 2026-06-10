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Igualada acull l'exposició "Anònims" de l'artista Hermini Mapel

La mostra s'inaugura a La Sala i suposa la reflexió del present des de la recuperació i tractament d'objectes del passat

Anònims, d’Hermini Mampel

Anònims, d’Hermini Mampel / Ajuntament d'Igualada

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Regió7

La Sala, sala municipal d'exposicions d'Igualada inaugura el dijous 18 de juny l'exposició "Ànonims" d'Hermini Mapel Gasulla. La mostra, que pretén generar reflexió del present des de la recuperació i tractament d'objectes del passat, es podrà veure fins al diumenge 5 de juliol.

La proposta plàstica i singular és composta d'elements recuperats, objectes quotidians i impressió pictòrica. L’obra de Mampel ha transcorregut per diferents èpoques i estils amb la pràctica del disseny gràfic, la fotografia o l’escenografia i és a partir del 2010 quan comença a expressar-se amb diferents tècniques pictòriques.

El projecte plàstic que l’autor presentarà a Igualada arrenca el 2020, quan participa en exposicions col·lectives, locals i comarcals, consolidant un discurs propi basat en la recuperació del passat com a eina de reflexió sobre el present.

Concretament, l'artista elabora la seva obra a través de fustes velles, eines, claus, fragments domèstics i materials reciclats que es mostren envellits i esculpits pel pas del temps. Aleshores, Mampel els recupera i col·loca en suports i bases pictòriques, sobre relleus i empastats, per subratllar-ne les formes, els detalls i la funció que un dia van tenir, a partir d'un procés artístic que les re-configura i dignifica.

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"Ànonims" culmina la trajectòria que es va inaugurar el passat 2024 a la Sala Portal del Pardo del Vendrell. En paraules de l’autor, la seva obra es defineix per “una estètica austera, honesta i profundament humana, on cada peça esdevé un espai de l’avantguarda compartida”.

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