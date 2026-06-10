Igualada acull l'exposició "Anònims" de l'artista Hermini Mapel
La mostra s'inaugura a La Sala i suposa la reflexió del present des de la recuperació i tractament d'objectes del passat
Regió7
La Sala, sala municipal d'exposicions d'Igualada inaugura el dijous 18 de juny l'exposició "Ànonims" d'Hermini Mapel Gasulla. La mostra, que pretén generar reflexió del present des de la recuperació i tractament d'objectes del passat, es podrà veure fins al diumenge 5 de juliol.
La proposta plàstica i singular és composta d'elements recuperats, objectes quotidians i impressió pictòrica. L’obra de Mampel ha transcorregut per diferents èpoques i estils amb la pràctica del disseny gràfic, la fotografia o l’escenografia i és a partir del 2010 quan comença a expressar-se amb diferents tècniques pictòriques.
El projecte plàstic que l’autor presentarà a Igualada arrenca el 2020, quan participa en exposicions col·lectives, locals i comarcals, consolidant un discurs propi basat en la recuperació del passat com a eina de reflexió sobre el present.
Concretament, l'artista elabora la seva obra a través de fustes velles, eines, claus, fragments domèstics i materials reciclats que es mostren envellits i esculpits pel pas del temps. Aleshores, Mampel els recupera i col·loca en suports i bases pictòriques, sobre relleus i empastats, per subratllar-ne les formes, els detalls i la funció que un dia van tenir, a partir d'un procés artístic que les re-configura i dignifica.
"Ànonims" culmina la trajectòria que es va inaugurar el passat 2024 a la Sala Portal del Pardo del Vendrell. En paraules de l’autor, la seva obra es defineix per “una estètica austera, honesta i profundament humana, on cada peça esdevé un espai de l’avantguarda compartida”.
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