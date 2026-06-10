Igualada aspira a fer una millora integral del barri de Montserrat amb el Pla de Barris
El projecte preveu una inversió global de 12,84 milions d'euros, finançada en un 60% per l'administració autonòmica i en un 40% pel consistori igualadí
Regió7
L'Ajuntament d'Igualada presentarà aquest proper proper mes de juliol el projecte de millora del barri de Montserrat a la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. El projecte es focalitza de manera integral en la millora del barri de Montserrat, amb una inversió global prevista de 12,84 milions d'euros, finançada en un 60% per l'administració autonòmica i en un 40% pel consistori igualadí.
El portaveu del govern municipal, Miquel Vives, ha ressaltat que l'objectiu principal d'aquesta proposta és la transformació del barri per millorar de forma directa la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, reduint les desigualtats territorials i reforçant la cohesió social. Per fer-ho possible, s'han dissenyat un total de 30 actuacions que s'agrupen en tres grans eixos estratègics: l'espai públic i els equipaments, la transició ecològica i les accions sociocomunitàries.
Vives subratlla la importància d'aquesta aposta i el paper clau que ha tingut el teixit veïnal en la seva configuració: "Presentem el projecte al costat dels veïns i veïnes. Volem fer de Montserrat un barri més verd, inclusiu, accessible i plenament adaptat als reptes del segle XXI".
Renovació urbana i nous equipaments de referència
Dins de l’àmbit de l’espai públic, la proposta inclou diversos projectes com la reforma integral de l’avinguda de Pau Muntades, així com la construcció d’un nou equipament esportiu i juvenil adaptat a les necessitats dels joves del barri. Així mateix, el projecte busca potenciar l'entorn com un pol educatiu de referència que connecti els centres Badia i Margarit i el Gabriel Castellà, una estratègia que inclourà la reubicació de la llar d'infants El Rusc.
En paral·lel, l'emblemàtic espai de Cal Badia es transformarà per acollir l'oficina de barri i un nou espai comunitari. En l'àmbit residencial, es preveuen ajuts i actuacions directes per millorar l'accessibilitat i l'eficiència energètica dels habitatges.
El segon gran pilar del projecte se centra en el medi ambient. El Pla de Barris preveu un increment notable de les zones verdes i la renaturalització de places i espais interiors, buscant un entorn urbà més saludable. L'impuls a la sostenibilitat es concretarà també amb millores en el sistema de reciclatge i prevenció de residus, la neteja, la seguretat alimentària i el foment d'una mobilitat sostenible dins i fora del barri.
Un barri per a les persones
Finalment, l’eix sociocomunitari recull un conjunt d'accions transversals per fomentar la convivència, l'envelliment actiu, la igualtat de gènere, la inclusió social i la participació ciutadana. Per acompanyar les famílies i el col·lectiu jove, s'impulsaran programes específics ja consolidats o de nova creació, com ara el JESA, ArrelaMENT, programes de lleure inclusiu, programes d’acompanyament digital i serveis d'orientació laboral.
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