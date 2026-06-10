Igualada exigeix a la Generalitat un paquet de millores per reforçar el transport en autobús
L’Ajuntament presenta propostes per ampliar freqüències, crear nous serveis i millorar el control del sistema dins del pla de xoc del Govern
Ruben Costa
L’Ajuntament d’Igualada ha posat sobre la taula del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat un conjunt ampli de demandes per millorar les connexions en autobús de la ciutat i la Conca d’Òdena. La proposta arriba després de l’anunci del pla de xoc de 21,5 milions d’euros presentat pel Govern català per millorar el servei i l’ampliació de les concessions de transport.
El govern municipal ha reiterat la seva oposició a aquest allargament de les concessions, però assegura que treballarà per aprofitar el pla de xoc i aconseguir el màxim de millores possibles per als usuaris. En aquest sentit, el regidor de Mobilitat, Miquel Vives, ha afirmat que “estem totalment en contra de l’allargament de les concessions, però més enllà de la queixa, fem la feina per integrar millores al servei”.
Segons va explicar el consistori, el 12 de maig ja es va enviar una carta a la consellera de Territori per iniciar els treballs i traslladar les primeres propostes, i posteriorment s’ha mantingut una reunió amb responsables de mobilitat de la Generalitat per concretar les demandes. El consistori ha fixat tres prioritats generals per al futur del servei: garantir que cap usuari quedi sense plaça als autobusos, millorar la informació al viatger amb una aplicació i web amb dades en temps real, i reforçar el control del servei amb sistemes de seguiment GPS per auditar el compliment dels horaris i freqüències.
La proposta municipal detalla també actuacions concretes per a set eixos de transport. Entre les principals mesures, destaca la línia exprés e5 (Igualada–Barcelona), on es demanen noves expedicions, ajustos horaris i més freqüència en hores punta i caps de setmana. També es proposa ampliar el servei Igualada–UAB amb noves sortides i revisar el temps de trajecte. En el cas de la línia Igualada–Manresa, l’Ajuntament reclama mantenir el servei durant l’estiu, ampliar-lo a l’agost i incorporar més freqüències, mentre que a les línies urbanes de la Conca d’Òdena es proposa una reorganització del servei per millorar connexions i transbordaments.
Altres demandes inclouen la creació d’un servei nocturn regular entre Igualada i Barcelona, l’eliminació de buits horaris a la línia e25 (Igualada–Vilafranca–Vilanova i la Geltrú) i la millora del servei cap a Lleida, amb més expedicions i parada al Campus de Ses Oliveres en hores punta.
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