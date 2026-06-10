Nova ordenança a Copons per regular el civisme i l’ús de l’espai públic
El document actualitza la normativa municipal per reforçar el respecte, la convivència i el bon ús de l’espai públic
Ruben Costa
L’Ajuntament de Copons ha aprovat definitivament la nova Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Vilatana, un text que actualitza la normativa local amb l’objectiu de reforçar el respecte, la responsabilitat compartida i la bona convivència als espais públics del municipi. L’aprovació ha esdevingut definitiva després que el document hagi estat sotmès a exposició pública sense que s’hi presentessin al·legacions ni reclamacions. Amb aquesta validació, la nova ordenança entra en vigor i es converteix en l’eina de referència per regular la convivència i garantir la qualitat de vida al poble.
El text estableix els drets i deures de la ciutadania en relació amb l’ús de l’espai públic, defineix criteris de comportament cívic i incorpora mesures per protegir el mobiliari urbà, el medi ambient, la tranquil·litat veïnal i el respecte mutu. També inclou un règim sancionador per a aquelles conductes que puguin afectar negativament la convivència col·lectiva. L’alcalde de Copons, Àlex Prehn, ha destacat que “aquesta ordenança és una eina necessària per continuar preservant allò que ens identifica com a poble: el respecte entre veïns, la cura dels espais compartits i el compromís amb els valors cívics”.
En aquest sentit, ha remarcat que, més enllà de les sancions, l’objectiu del consistori és fomentar la sensibilització, la prevenció i la corresponsabilitat ciutadana. La nova normativa també respon a la necessitat d’actualitzar i simplificar el marc regulador municipal, incorporant noves realitats socials i adaptant-se als canvis legislatius dels darrers anys.
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