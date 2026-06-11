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El Consorci Sanitari de l’Anoia guanya un premi estatal per un pòster sobre salut mental infantojuvenil

El treball reconegut presenta l’aplicació Kalmer, una eina mòbil per a la regulació emocional dels joves desenvolupada amb La Marató de 3Cat

Ponencia Consorci Sanitari de l’Anoia

Ponencia Consorci Sanitari de l’Anoia / Arxiu particular

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Ruben Costa

Manresa

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) ha estat reconegut amb el premi al millor pòster científic en el 69è Congrés de l’Associació Espanyola de Psiquiatria de la Infància i l’Adolescència (AEPNYA), celebrat del 4 al 6 de juny a Pamplona. El guardó ha estat per al treball presentat pels professionals de recerca en Salut Mental i Addiccions del CSA, el Dr. Daniel Vega i la investigadora Anna Julià, entre més de 150 pòsters científics procedents de centres i grups de recerca d’arreu de l’Estat.

El projecte premiat exposa el desplegament de Kalmer, una aplicació mòbil de salut mental desenvolupada en el marc d’un projecte de recerca liderat pel Consorci Sanitari de l’Anoia i finançat per La Marató de 3Cat 2021. L’eina s’ha creat conjuntament amb joves i professionals amb l’objectiu de millorar la comprensió de les emocions i oferir estratègies per gestionar situacions d’alta intensitat emocional, especialment en relació amb la regulació emocional i la prevenció de les autolesions. A més del reconeixement, el Dr. Vega va participar en una taula científica on va presentar una recerca sobre l’impacte de les xarxes socials en adolescents amb dificultats de regulació emocional, analitzant com les interaccions digitals poden influir en el benestar dels joves més vulnerables. Per la seva banda, Anna Julià va exposar també els avenços del projecte Kalmer.

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El congrés de l’AEPNYA, un dels principals fòrums estatals en salut mental infantojuvenil, s’ha celebrat sota el lema “L’art de la coordinació interdisciplinària” i ha reunit professionals de diferents disciplines per compartir coneixement i noves línies de recerca en l’atenció integral a infants i adolescents.

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