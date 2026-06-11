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Un ferit en una sortida de via a la C-37, a Santa Margarida de Montbui

El vehcle va quedar encallat al voral de la calçada i es va avisar a la grua perquè el retirés

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Una persona va resultar ferida en una sortida de via aquest dimecres a la nit, a la C-37, dins el terme municipal de Santa Margarida de Montbui. El sinistre va tenir lloc a les 21.07 hores, al quilòmetre 57 en sentit Igualada. Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar dues dotacions que en arribar, es van trobar amb el conductor ja fora del cotxe. El vehicle havia quedat encallat al voral de la via i la seva retirada es va deixar en mans de la grua.

Segons fonts del cos d'emergències, les ferides de l'afectat havien estat causades pel cinturó de seguretat. Tot i això, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a l'hospital d'Igualada per a fer-li una revisió.

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