Igualada presenta el programa per a la festa de Sant Joan
La capital de l’Anoia tornarà a omplir-se de foc, tradició i cultura popular gràcies a una programació que combina els actes institucionals amb l'activitat del teixit associatiu de la ciutat
Regió7
Igualada ja ho té tot a punt per a la celebració de la nit de Sant Joan el pròxim dimarts, 23 de juny, una de les vetllades més especials de l'any. Coincidint amb el solstici d’estiu, la capital de l’Anoia tornarà a omplir-se de foc, tradició i cultura popular gràcies a una programació que combina els actes institucionals amb l'activitat del teixit associatiu de la ciutat.
L’arribada de la Flama del Canigó obre els actes
El punt de partida de la festa tindrà lloc a les 20:00 h a la plaça de l’Ajuntament amb la benvinguda a la Flama del Canigó. Com ja és tradició, el foc arribarà a Igualada des del Pirineu a través d'un recorregut de relleus des de Coll d’Ares, que enguany comptarà amb la participació activa d’atletes i estudiants igualadins.
La regidora de Cultura, Carme Riera, ha recordat que aquest és un acte “emotiu i de país que compta cada vegada més amb més voluntaris i persones que volen formar-ne part i que compta amb el suport i recolzament de l’Ajuntament pel seu significat de defensa de la llengua i la cultura dels països catalans”. En el mateix sentit, Albert Boix, de la Flama del Canigó ha destacat que aquest acte és "un símbol d’unitat i d’unió entre els països catalans que defensem una mateixa llengua, cultura i tradició”.
L’acte central de recepció s'iniciarà amb l'actuació de la Coral Xalest, que interpretarà el clàssic “Muntanyes del Canigó”. Tot seguit, es durà a terme la lectura del manifest d’enguany des del balcó de l’Ajuntament i la cerimònia clourà amb el cant d’“Els Segadors”. Un cop acabat l'acte a la ciutat, la Flama continuarà el seu recorregut simbòlic cap al monestir de Montserrat, transportada novament en relleus pels corredors del Club Atlètic Igualada.
A partir de les 21:00 h, el foc i la pirotècnia agafaran el relleu amb les activitats coordinades pel Departament de Cultura de l’Ajuntament de la mà de les colles locals. Els primers a sortir seran els components del Correfoc petit, on participaran els Petits Diables i Pixapólvores, el drac Xerric i els Petits Mal Llamp d’Igualada.
A la mitjanit arribarà el torn del Correfoc gran, l'espectacle central de la nit que enguany aplegarà els Diables d’Igualada, els Dracs i Víbries d’Igualada, la Víbria Jove i el grup Mal Llamp d’Igualada acompanyat del Drac Flameus. Tots dos correfocs compartiran un mateix recorregut que omplirà de ritme i espurnes el centre històric: plaça de Sant Miquel, carrer de Sant Roc, carrer de Sant Sebastià, plaça de la Creu, carrer Nou, plaça del Pilar, carrer del Born i, finalment, la plaça de l’Ajuntament.
L’Ajuntament d'Igualada vol agrair especialment la tasca de l’Associació Flama del Canigó d’Igualada en l'organització de la recepció, així com la implicació i el suport de totes les colles i entitats de foc implicades, que fan possible una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu igualadí.
Recomanacions per a una vetllada segura
Per tal de garantir el correcte desenvolupament de les cercaviles de foc i vetllar per la seguretat tant de participants com de públic, des de l'Ajuntament es recorden les següents mesures de protecció obligatòries per a les zones del recorregut:
Roba i calçat: Cal portar roba adequada de cotó (evitant teixits sintètics), preferiblement de màniga llarga i pantalons llargs, així com calçat tancat i elements per protegir el cap.
Protecció facial: Es recomana protegir els ulls i el rostre amb ulleres adequades o mocadors.
Prudència: Cal mantenir en tot moment una actitud prudent, respectar les distàncies amb els elements pirotècnics i seguir les indicacions de l’organització i els serveis d’emergència.
El cartell d’enguany és obra de la dissenyadora Elena Poncell de l’estudi Concepte Gràfic.
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