La Jornada de les Plantes Oblidades ja té imatge oficial a Igualada
L’obra d’Alejandro Cuervo Vigoa ha estat escollida entre 31 propostes i representarà la 11a edició de la jornada del Col·lectiu Eixarcolant
Regió7
La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades (JGPO) 2026 ja té imatge oficial. L’obra d’Alejandro Cuervo Vigoa, il·lustrador cubà resident a València, ha estat el guanyador del concurs de cartells i representarà la 11a edició de la jornada, que se celebrarà el 26 de setembre a Igualada.
La proposta ha estat seleccionada entre 31 candidatures per un jurat format per membres de l’equip tècnic, la junta i la base social del Col·lectiu Eixarcolant, organitzador de l’esdeveniment. Segons ha explicat el mateix autor, la imatge parteix de la idea de les mans com a element central, enteses com a símbol de recol·lecció, cura i transmissió de coneixement. Sobre aquestes mans hi creixen les plantes oblidades, creant una relació de dependència mútua entre les persones i l’entorn.
La composició incorpora també petits personatges als dits per reforçar la idea de comunitat i de saber compartit entre generacions i col·lectius diversos. L’artista ha explicat que ha volgut evitar una mirada nostàlgica i apostar per una representació viva i actual de les plantes oblidades, amb un llenguatge visual senzill, colors càlids i un to festiu. Des del Col·lectiu Eixarcolant s’ha destacat la qualitat de les 31 propostes presentades i la diversitat de tècniques i estils, que han posat en valor la creativitat dels participants.
L’entitat ja treballa en la programació de la JGPO 2026, que preveu presentar a finals de juny i obrir inscripcions a mitjans de juliol. La jornada tornarà a convertir Igualada en un espai de trobada al voltant de la biodiversitat, la gastronomia i els sabers tradicionals.
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