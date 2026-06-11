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La Jornada de les Plantes Oblidades ja té imatge oficial a Igualada

L’obra d’Alejandro Cuervo Vigoa ha estat escollida entre 31 propostes i representarà la 11a edició de la jornada del Col·lectiu Eixarcolant

Una activitat conduida pel Col·lectiu Eixarcolant

Una activitat conduida pel Col·lectiu Eixarcolant / Regió7

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Regió7

Manresa

La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades (JGPO) 2026 ja té imatge oficial. L’obra d’Alejandro Cuervo Vigoa, il·lustrador cubà resident a València, ha estat el guanyador del concurs de cartells i representarà la 11a edició de la jornada, que se celebrarà el 26 de setembre a Igualada.

La proposta ha estat seleccionada entre 31 candidatures per un jurat format per membres de l’equip tècnic, la junta i la base social del Col·lectiu Eixarcolant, organitzador de l’esdeveniment. Segons ha explicat el mateix autor, la imatge parteix de la idea de les mans com a element central, enteses com a símbol de recol·lecció, cura i transmissió de coneixement. Sobre aquestes mans hi creixen les plantes oblidades, creant una relació de dependència mútua entre les persones i l’entorn.

La composició incorpora també petits personatges als dits per reforçar la idea de comunitat i de saber compartit entre generacions i col·lectius diversos. L’artista ha explicat que ha volgut evitar una mirada nostàlgica i apostar per una representació viva i actual de les plantes oblidades, amb un llenguatge visual senzill, colors càlids i un to festiu. Des del Col·lectiu Eixarcolant s’ha destacat la qualitat de les 31 propostes presentades i la diversitat de tècniques i estils, que han posat en valor la creativitat dels participants.

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L’entitat ja treballa en la programació de la JGPO 2026, que preveu presentar a finals de juny i obrir inscripcions a mitjans de juliol. La jornada tornarà a convertir Igualada en un espai de trobada al voltant de la biodiversitat, la gastronomia i els sabers tradicionals.

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