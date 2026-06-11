Més de 1.300 reclamacions de consum a l’Anoia durant el 2025, segons l’Agència Catalana del Consum
Els serveis energètics encapçalen les incidències, seguits de les telecomunicacions
Ruben Costa
L’Agència Catalana del Consum, del Departament d’Empresa i Treball, va gestionar durant el 2025 un total de 2.714 consultes i 1.371 reclamacions a la vegueria del Penedès, que inclou les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Baix Penedès. Els àmbits que van generar més incidències continuen sent els relacionats amb els serveis essencials i els productes de consum. En el cas de les consultes, destaquen especialment els subministraments de la llar, amb l’electricitat al capdavant.
Pel que fa a les reclamacions, la compra de productes de consum va ser el principal motiu de queixa, seguida dels serveis energètics. Entre les empreses que van acumular més reclamacions durant l’any hi figuren principalment companyies dels sectors energètic i de les telecomunicacions. Endesa Energia encapçala la llista amb 84 reclamacions, seguida d’Edistribución (34), Orange (27), MediaMarkt (24) i Telefónica (23). L’Agència va gestionar directament el 82% de les reclamacions presentades, un total de 1.130 expedients. D’aquests, 536 es van resoldre, fet que representa una taxa de resolució del 47,5%. La mediació continua sent la principal eina per resoldre conflictes entre empreses i consumidors, tot i que l’arbitratge va registrar un increment destacat amb 29 laudes emesos, gairebé el doble que l’any anterior.
Actualment, 467 establiments comercials de la vegueria estan adherits al Sistema Arbitral de Consum, un mecanisme voluntari que permet resoldre conflictes de manera àgil i gratuïta tant per a les empreses com per a les persones consumidores. El director de l’Agència Catalana del Consum, Isidor Garcia, va valorar positivament les dades i va destacar que “la mediació i l’arbitratge tenen un paper cada cop més rellevant” en la resolució de conflictes entre consumidors i empreses.
Durant el 2025 també es van registrar 88 denúncies per presumptes incompliments de la normativa de consum, principalment relacionades amb productes de consum i transports. Paral·lelament, l’Escola del Consum de Catalunya va reforçar la seva activitat educativa a la demarcació amb la participació de 1.067 alumnes en tallers de consum responsable.
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