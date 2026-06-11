La nova programació de la 22a Setmana de la Joventut de la Pobla de Claramunt
L'Associació Barrufet Roig ofereix enguany novetats com la guerra d'aigua, la nit blanca o la barrufest trail
Regió7
La 22a edició de la setmana de la joventut de la Pobla de Claramunt arriba del 14 al 20 de juny. Durant set dies consecutius es viurà a la localitat una de les cites juvenils més consolidades del calendari local, però oberta a la participació de tota la ciutadania.
L'Associació Barrufet Roig amb el suport de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt ofereix una programació que combina esport, gastronomia, música, cinema, festa i activitats populars amb l’objectiu de fomentar la participació, amb especial protagonisme dels joves.
Com a principals novetats d’aquest any destaquen la Guerra d’aigua, la Nit Blanca i la Barrufest Trail, tres propostes que s’incorporen al programa amb la voluntat d’oferir noves experiències i ampliar l’oferta d’activitats.
Al mateix temps, la Setmana de la Joventut manté algunes de les cites més esperades i consolidades, com el partit de solters contra casats, el torneig de pàdel, el correbars o el concurs de tapes, activitats que any rere any registren una elevada participació.
Per tal de dinamitzar diferents punts del poble i afavorir la implicació de la ciutadania, la programació aposta per activitats participatives i de grup que es desenvoluparà en diversos espais del municipi. A més, presenta una nova imatge gràfica renovada.
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