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El Consell d’Infants i Joves de Montbui tanca el curs amb la mirada posada en la inclusivitat

Les representants que van participar en la clausura del curs del Consell d'Infants i Joves

Les representants que van participar en la clausura del curs del Consell d'Infants i Joves / Aj. de Santa Margarida de Montbui

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Regió7

Santa Margarida de Montbui

Aquest dilluns va tenir lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui el Ple de cloenda del curs 2025-2026 del Consell d'Infants i Joves, on una desena dels representants dels infants del municipi (escollits pels seus propis companys i companyes dels diferents centres educatius) van participar-hi i fer les seves aportacions i propostes.

A l'acte hi va assistir l'alcalde Jesús Miguel Juárez i la Tinent d’Alcalde d’Acció Social Coral Vázquez, els quals van prendre bona nota de les principals reivindicacions i demandes dels infants i joves montbuiencs.

Durant la sessió, els infants van poder compartir les seves inquietuds i plantejar diferents iniciatives relacionades amb el municipi, contribuint així a construir un poble més participatiu i adaptat a les necessitats de tothom.

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El Consell d'Infants i Joves està dinamitzat per l'empresa Descoberta SL, i és un espai participatiu plenament consolidat durant els darrers anys a Montbui.

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