Els centres d’atenció primària de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf apliquen millores a partir de l’experiència dels pacients
L’experiència recollida en 17 grups focals ha permès identificar millores en àmbits com l’accessibilitat, la comunicació i els circuits assistencial
Ruben Costa
L’atenció primària de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf, de l’Institut Català de la Salut (ICS), ha posat en marxa el Projecte d’Experiència de Pacient, una iniciativa que integra la veu de la ciutadania com a element clau per millorar els serveis de salut al territori.
El projecte, impulsat per l’Àrea d’Atenció a la Ciutadania de la Gerència d’Atenció Primària i Comunitària (GAPiC) Penedès, va començar el gener de 2025 amb la voluntat de consolidar una manera de treballar que situï les persones al centre, fomenti la participació i reforci una atenció més propera i corresponsable. En el cas de l’Anoia, el projecte s’ha desplegat en diversos equips d’atenció primària, com l’Anoia Rural, Capellades, Piera, Santa Coloma de Queralt, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i l’Equip Territorial d’Atenció Pediàtrica, entre d’altres. En total, 82 ciutadans han participat en grups focals on han compartit vivències, percepcions i expectatives sobre el funcionament dels serveis sanitaris.
Els aspectes més destacats per la ciutadania fan referència a l’accessibilitat als centres, els canals de comunicació, el funcionament de circuits assistencials com les analítiques o l’acollida inicial, així com l’atenció a col·lectius específics com la gent gran, infants amb cronicitat o persones amb diversitat funcional. Paral·lelament, 85 professionals han rebut formació específica en metodologies qualitatives per recollir i interpretar l’experiència del pacient, com ara grups focals, entrevistes individuals o observació directa dels processos assistencials. Segons la coordinadora de l’Àrea d’Atenció a la Ciutadania, Eva Alsina, incorporar aquesta mirada “permet orientar les millores a les necessitats reals de les persones i situar-les realment al centre del sistema”. La valoració del projecte és molt positiva, amb una puntuació mitjana de 4,57 sobre 5 i un 95% de participants que asseguren haver-se sentit escoltats en un entorn de confiança.
Les aportacions recollides ja s’estan traduint en millores concretes als centres del territori, com la reorganització de circuits assistencials, la millora de l’accessibilitat, l’adaptació d’espais i la revisió dels processos d’acollida i comunicació amb els usuaris. El projecte es desplega de manera cíclica, combinant escolta activa, anàlisi i aplicació de millores, amb l’objectiu de construir una atenció primària més propera, accessible i alineada amb les necessitats reals de la ciutadania.
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