La Pobla de Claramunt es prepara per a la Setmana de la Joventut amb noves activitats
La 22a edició incorporarà una guerra d’aigua, la Nit Blanca i la Barrufest Trail, mantenint propostes ja consolidades com el correbars o el concurs de tapes
Ruben Costa
La Pobla de Claramunt celebrarà durant els dies 14 i 20 de juny, la Setmana de la Juventud, amb la seva 22a edició. La festivitat està organitzada per l'Associació Barrufet Roig, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant la setmana s'iniciaran activitats pensades especialment per al jovent, però obertes a la participació de tota la ciutadania. La programació barreja diferents tipus d'especialitats: esports, gastronomia, música, cinema i diverses activitats populars amb l'objectiu de fomentar la participació entre els habitants. Una de les activitats principals és una guerra d'aigua, la Nit Blanca i la Barrufest Trail.
La representació gràfica de l'esdeveniment serà renovada, com a novetat d'aquesta 22a edició. A més, les activitats es repartiran per diferents espais del municipi amb la voluntat de dinamitzar diversos punts del poble i afavorir la participació dels veïns i veïnes.
Des de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt s’ha valorat positivament la implicació de l’Associació Barrufet Roig en l’organització de la Setmana de la Joventut i s’ha animat la ciutadania a participar en una programació que tornarà a convertir el municipi en un espai de trobada, convivència i diversió.
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors