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La Pobla de Claramunt es prepara per a la Setmana de la Joventut amb noves activitats

La 22a edició incorporarà una guerra d’aigua, la Nit Blanca i la Barrufest Trail, mantenint propostes ja consolidades com el correbars o el concurs de tapes

La Pobla de Claramunt

La Pobla de Claramunt / Aj La Pobla de Claramunt

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Ruben Costa

Manresa

La Pobla de Claramunt celebrarà durant els dies 14 i 20 de juny, la Setmana de la Juventud, amb la seva 22a edició. La festivitat està organitzada per l'Associació Barrufet Roig, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant la setmana s'iniciaran activitats pensades especialment per al jovent, però obertes a la participació de tota la ciutadania. La programació barreja diferents tipus d'especialitats: esports, gastronomia, música, cinema i diverses activitats populars amb l'objectiu de fomentar la participació entre els habitants. Una de les activitats principals és una guerra d'aigua, la Nit Blanca i la Barrufest Trail.

La representació gràfica de l'esdeveniment serà renovada, com a novetat d'aquesta 22a edició. A més, les activitats es repartiran per diferents espais del municipi amb la voluntat de dinamitzar diversos punts del poble i afavorir la participació dels veïns i veïnes.

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Des de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt s’ha valorat positivament la implicació de l’Associació Barrufet Roig en l’organització de la Setmana de la Joventut i s’ha animat la ciutadania a participar en una programació que tornarà a convertir el municipi en un espai de trobada, convivència i diversió.

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