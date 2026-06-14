Els hospitals de Manresa, Igualada i la Seu d'Urgell poden emetre certificats digitals de defunció
El sistema digitalitzat es desplega a tots els hospitals d'aguts de Catalunya al llarg de 2026, simplificant tràmits familiars
Catalunya desplega el certificat mèdic de defunció electrònic amb almenys un hospital per regió sanitària, que en el cas de la Catalunya central serà l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, en el cas del Penedès, l'Hospital Universitari d'Igualada, i en el cas de l'Alt Pirineu i Aran, un serà el de la Seu d'Urgell (Fundació Sant Hospital) i l'altre, l'Hospital Comarcal del Pallars. El projecte, impulsat pel Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions de les Corts, permet gestionar de manera electrònica la certificació mèdica de defuncions i es desplegarà progressivament a tots els hospitals d’aguts al llarg de 2026.
El sistema evita que les famílies "hagin d’assumir gestions addicionals en un moment especialment delicat", segons han explicat fonts de la Generalitat. A Catalunya es registren aproximadament 69.000 defuncions anuals
Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris, en el marc de la modernització del Registre Civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper, millorant la qualitat de la informació, la coordinació entre institucions i la seguretat jurídica del procés.
El projecte, liderat pel Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions de les Corts i amb la col·laboració del Departament de Salut i la participació del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, forma part del desplegament de la Llei 20/2011 del Registre Civil, que estableix la comunicació electrònica de les defuncions des dels centres sanitaris.
El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen, com a mínim, d’un hospital amb el sistema operatiu. El procés s’estendrà progressivament a la resta de centres durant el 2026. Habitualment, la implantació s’inicia en serveis com urgències, medicina interna o unitats de cures intensives (UCI) i s’amplia progressivament a la resta de l’hospital.
El projecte dona continuïtat als tràmits digitals dels naixements, que ja es poden fer des dels hospitals. En aquest cas, les famílies poden gestionar la inscripció al Registre Civil i l’alta a la Seguretat Social abans de sortir del centre. Ara, aquest model s’estén també a les defuncions.
El certificat permet que el professional sanitari generi i signi digitalment el document des del sistema clínic, enviant-lo automàticament als sistemes corresponents (registre civil, sistemes funeraris i INE). Aquest nou model facilita la tramitació administrativa associada a la defunció, redueix la càrrega burocràtica i evita que les famílies hagin d’assumir gestions addicionals en un moment especialment delicat.
A Catalunya es registren aproximadament 69.000 defuncions anuals. La digitalització d’aquest procés suposa un pas endavant en la modernització de l’administració i en la millora dels circuits assistencials i administratius associats.
El projecte implica la participació de diversos actors, com el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions de les Corts, el Departament de Salut, l’Institut Nacional d’Estadística, els col·legis professionals, el sector funerari i els registres civils, amb l’objectiu de garantir un desplegament coordinat i segur.
La Generalitat treballa de manera coordinada amb el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions de les Corts per a la seva implantació progressiva al territori. En fases posteriors, es preveu ampliar el sistema a altres àmbits assistencials, com l’atenció primària, l’àmbit sociosanitari o les actuacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
A Barcelona ciutat, aquesta tramitació electrònica s'inicia a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i a l'Hospital Universitari Vall d’Hebron. També es pot fer a l'Hospital de Mollet, a l'Hospital de Viladecans, a l'Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona, a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, a l'Hospital Universitari Santa Maria i a l'Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida (atenció intermèdia), i a les Terres de l'Ebre, a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
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