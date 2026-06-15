Els Prats de Rei acull el Festival Música als Balcons amb Judit Neddermann i Macaco
El municipi es convertirà els dies 17 i 18 de juliol en un escenari musical que omplirà els carrers del nucli antic
Ruben Costa
I si la música sonés mentre es passeja pel nucli antic? Els Prats de Rei acollirà els dies 17 i 18 de juliol la tercera edició del Festival Música als Balcons, una proposta cultural que consolida el municipi com a punt de trobada de referència per a la música en directe, el jazz i les músiques del món. El festival comptarà amb Judit Neddermann i Macaco com a principals caps de cartell d’una programació que combina talent local i internacional en un format íntim i de proximitat. Els carrers del nucli antic, l’Església Mare de Déu del Portal i la plaça Major es transformaran en escenaris oberts que permetran viure la música de manera propera, mentre el públic passeja pel municipi i descobreix actuacions repartides per diferents espais patrimonials.
El festival s’iniciarà el divendres 17 de juliol a les 20:00 hores amb la tradicional Passejada Musical pel nucli antic, una activitat gratuïta que convida veïns i visitants a recórrer els carrers històrics mentre diferents balcons es converteixen en escenaris improvisats. La proposta reunirà una quinzena d’artistes d’arreu del món, amb presència de músics de Països Baixos, Colòmbia, Portugal, Brasil i Catalunya, entre altres procedències.
El dissabte 18 de juliol la programació començarà a les 18:30 hores a l’Església del Portal amb el taller participatiu Circle Singing, conduït per Sofia Ribeiro i Juan Andrés Ospina, una experiència d’improvisació vocal col·lectiva oberta a la participació del públic. A les 20:30 hores arribarà el torn dels Concerts a la Plaça, amb entrada de 22,00 euros, que inclou una copa de vi i degustació gastronòmica. En aquest espai, Judit Neddermann oferirà un concert en format íntim acompanyada pel guitarrista Dario Barroso, on presentarà el seu nou espectacle "Brota", combinant noves composicions amb repertori ja consolidat. A continuació, a les 22:30 hores, serà el torn de Macaco, que actuarà en format acústic juntament amb el guitarrista Thirta. L’artista barceloní repassarà els seus grans èxits i avançarà temes del seu nou treball "Futuro Ancestral" en un concert de proximitat.
Durant tot el festival, el centre del municipi disposarà de servei de food trucks, amb l’objectiu d’oferir una experiència completa que uneixi música i gastronomia en un ambient festiu. Amb aquesta tercera edició, el Festival Música als Balcons es consolida com una proposta cultural que posa en valor el patrimoni dels Prats de Rei i el converteix en un espai viu de creació, trobada i intercanvi artístic.
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