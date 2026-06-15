Els Premis Zoom tornen a Igualada a la recerca dels millors formats audiovisuals internacionals
Les candidatures es poden presentar fins al 29 d’agost, mentre que el premi Showcase de Microsèries manté oberta la seva convocatòria fins al 31 de juliol
Ruben Costa
Els Premis Zoom ja han posat en marxa la seva 24a edició amb l’obertura del període d’inscripcions per seleccionar els millors continguts de televisió i plataformes digitals d’arreu del món. El certamen se celebrarà a Igualada del 18 al 21 de novembre de 2026 i manté la seva aposta per reconèixer la innovació i la qualitat en l’àmbit audiovisual internacional.
La convocatòria s’adreça a productores, televisions i professionals independents, que podran presentar les seves candidatures fins al 29 d’agost a través del portal Festhome o del web oficial dels premis. Els guardons compten amb sis categories oficials: entreteniment, informatius, continguts culturals o educatius, esports, infantils i juvenils, i ficció. Una de les principals novetats d’aquesta edició afecta precisament la categoria de ficció, que a partir d’ara només inclourà sèries i minisèries. Les tvmovies, presents en convocatòries anteriors, deixen de formar part de la competició a causa de la reducció de la producció d’aquest format en els darrers anys.
Més enllà dels premis oficials, el certamen també manté el premi Showcase de Microsèries, impulsat conjuntament amb el festival Serializados i amb la col·laboració de la plataforma EVA. Aquesta iniciativa té l’objectiu de promoure el talent emergent i la creació de microsèries en català. En aquest cas, la convocatòria estarà oberta fins al 31 de juliol. Els Premis Zoom també continuen apostant per la producció de proximitat. Per aquest motiu, l’organització ha fet una crida a les productores i creadors de l’Anoia perquè presentin els seus projectes a la secció KM0, un espai destinat a donar visibilitat a les produccions realitzades a la comarca. Un jurat format per professionals del sector audiovisual serà l’encarregat de seleccionar les produccions finalistes i decidir els guanyadors de cada categoria. A més, durant la gala de lliurament també es reconeixeran diverses figures destacades del món audiovisual.
Amb gairebé un quart de segle de trajectòria, els Premis Zoom s’han consolidat com els únics guardons catalans dedicats exclusivament a reconèixer continguts audiovisuals per a televisió i plataformes digitals d’abast internacional. Al llarg dels anys, el certamen ha premiat i acollit produccions de referència com "Polseres Vermelles", "Merlí" o "Això no és Suècia". L’edició de l’any passat va rebre 121 candidatures, de les quals 54 van arribar a la fase final. L’organització confia que la convocatòria d’enguany mantingui aquest nivell de participació i continuï reforçant la projecció internacional d’un esdeveniment que ja forma part del calendari cultural i audiovisual d’Igualada.
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