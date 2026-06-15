La Generalitat rehabilita més de 200 pisos en tres punts d'Igualada
La consellera Sílvia Paneque fa una visita d'obres acompanyada del grup socialista local
La consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, fa una visita a les obres de rehabilitació de 200 pisos d'Igualada acompanyada del cap de l’oposició i candidat a l’alcaldia de la ciutat, Jordi Cuadras. La Generalitat està duent a terme tres intervencions a Igualada que compten amb l'ajut del fons Next Generation: barri de Montserrat, la Masuca i el Rec en edificis amb deficiències estructurals importants i sense aïllament tèrmic.
En concret, Paneque i Cuadras han visitat la promoció del barri de Montserrat on es millora de l’aïllament de façanes, la substitució de balconeres i tribunes, la renovació de cobertes amb noves impermeabilitzacions o la millora de les instal·lacions comunitàries. La consellera ha pogut conèixer la valoració que en fan els veïns i veïnes i ha visitat un dels pisos per a comprovar el ritme de les obres i les millores que ja són palpables.
Acte seguit, la consellera ha visitat diferents comerços del carrer Pau Muntadas, al barri de Montserrat, on ha copsat quines demandes necessita el comerç d’aquesta zona d’Igualada i ha pogut conversar amb molts veïns i veïnes que se li han apropat per fer-li i arribar opinions i suggeriments. A falta d’un any per les eleccions municipals, Sílvia Paneque ha mostrat el seu suport a Jordi Cuadras per a ser el proper alcalde d’Igualada, tal i com fa dues setmanes ho va fer també el President de la Generalitat Salvador Illa en la seva visita a la ciutat.
A part del programa de rehabilitació que hi ha en marxa, en l’àmbit de l’habitatge, la Generalitat també té altres actuacions a Igualada: després que el departament de Paneque inaugurés un nou bloc de 24 pisos de protecció oficial a les Comes, la propera promoció que preveu a la ciutat serà al carrer de la Virtut amb 36 habitatges.
La visita de Sílvia Paneque amb Jordi Cuadras a Igualada també ha comptat amb la presència del diputat al Parlament Jordi Riba i dos dels regidors del grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) Quim Roca i Irene Gil.
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