Àuria reivindica el valor social dels Centres Especials de Treball en una jornada de referència organitzada per Dincat
La sessió va reunir entitats, administracions i agents socials per analitzar l'impacte social i econòmic dels Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social i sense ànim de lucre (CETIS)
Regió7
Àuria va participar en la jornada "El valor social dels Centres Especials de Treball", organitzada per Dincat a l'Auditori de Barcelona Activa. La trobada va reunir representants d'entitats socials, Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social i sense ànim de lucre (CETIS), administracions públiques i agents socials per reflexionar sobre l'impacte social i econòmic d'un model que contribueix de manera decisiva a la inclusió laboral i a la cohesió social.
L'acte va servir per fer valdre la tasca que desenvolupen els CETIS en la generació d'oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, especialment per a aquelles que presenten més dificultats d'accés al mercat laboral ordinari. Al llarg de la jornada es van compartir experiències d'èxit, projectes innovadors i bones pràctiques que evidencien la contribució d'aquests centres al desenvolupament econòmic dels territoris i a la construcció d'una societat més inclusiva.
Més enllà de la seva activitat empresarial, els CETIS es consoliden com a agents de transformació social. Aquestes organitzacions ofereixen oportunitats d'ocupació real i de qualitat en entorns laborals adaptats, garantint els suports necessaris perquè les persones amb discapacitat puguin desenvolupar el seu projecte professional en igualtat de condicions. El seu valor social es reflecteix també en la seva capacitat per generar autonomia personal, promoure la participació activa i afavorir l'exercici efectiu del dret al treball, segons reivindica Àuria.
Un dels aspectes que es va destacar durant la jornada és el paper dels CETIS com a espais de capacitació i creixement professional. Mitjançant equips multidisciplinaris de suport, els centres dissenyen itineraris personalitzats que fomenten l'autoconeixement, la formació contínua i el desenvolupament de competències. Aquest acompanyament permet que moltes persones puguin avançar en el seu recorregut laboral i, en nombrosos casos, fer el pas cap al mercat de treball ordinari.
En representació d'Àuria, Albert Piñol va moderar un dels espais destacats de debat, centrat en les experiències d’innovació per garantir oportunitats d’inclusió que aporten els CETIS. Durant la sessió es va abordar la necessitat de disposar d'eines que permetin mesurar i fer visible l'impacte social, econòmic i comunitari que generen aquestes organitzacions, així com el seu paper com a motor d'inclusió i d'igualtat d'oportunitats.
Durant la jornada es va reconèixer el model català de CETIS com un referent a escala estatal per la seva capacitat de generar ocupació estable i de qualitat per a les persones amb discapacitat. Els participants van coincidir a destacar que aquests centres són una peça clau per avançar cap a una societat més justa, cohesionada i accessible, i van reivindicar la necessitat de continuar fent visible el seu impacte positiu sobre les persones i el territori.
L'esdeveniment va comptar amb la participació de representants institucionals com el secretari de Treball, Paco Ramos; el director general d'Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, David Bonvehí; i la regidora de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Soledat de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva. Tots ells van coincidir a reconèixer la contribució dels CETIS com a agents clau per a la inclusió sociolaboral i la transformació social.
La trobada va concloure amb una crida compartida a garantir un finançament estable i suficient que permeti assegurar la sostenibilitat dels centres i la continuïtat de milers de llocs de treball. En aquest sentit, les entitats participants van reivindicar la necessitat de continuar impulsant polítiques i recursos que reforcin el paper dels CETIS com a motors d'autonomia personal, desenvolupament professional i cohesió social.
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