El Campus d’Igualada de la UdL celebra la graduació dels nous titulats en dos actes
Les cerimònies al Teatre Municipal Ateneu reuneixen estudiants d’enginyeria, empresa i salut en el lliurament d’orles
Ruben Costa
El Campus Universitari d’Igualada de la Universitat de Lleida (UdL) ha celebrat els actes de lliurament d’orles de les promocions d’enguany en dues sessions acadèmiques, que han tingut lloc al Teatre Municipal Ateneu els dies 11 i 12 de juny. Les cerimònies han reunit els estudiants que han finalitzat els seus estudis, acompanyats de familiars i professorat, en un ambient de reconeixement a la trajectòria universitària.
El primer acte, celebrat el dijous 11 de juny, ha estat dedicat a les titulacions de l’àmbit de l’enginyeria i l’empresa impartides a l’edifici del Pla de la Massa. S’hi han lliurat les orles dels graduats del Grau en Enginyeria Química, del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i del Grau en Administració i Direcció d’Empreses, així com de les primeres promocions del Grau en Enginyeria Informàtica i del doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i ADE, una fita destacada per la consolidació d’aquests estudis al campus. Aquesta primera sessió ha comptat amb la participació de diferents representants acadèmics i institucionals, entre els quals el delegat de la rectora al Campus Igualada i Pirineus de la UdL, Grau Baquero Armans; el director de l’Escola Politècnica Superior, Josep Lluís Lérida Monsó; la degana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, Laura Salamero Teixidó, i la segona tinent d’alcalde i regidora d’Universitats de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner. L’acte ha finalitzat amb la interpretació del tradicional "Gaudeamus Igitur". El segon acte, celebrat divendres 12 de juny, ha estat dedicat a les titulacions de l’àmbit de la salut impartides a l’edifici de Ciències de la Salut. S’hi han graduat els estudiants del Grau en Infermeria i del doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia, en una cerimònia marcada també pel reconeixement institucional i acadèmic.
En aquesta segona sessió han assistit, entre altres autoritats, el delegat de la rectora al Campus Igualada i Pirineus de la UdL, la degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, Esther Rubinat Arnaldo, i la vicedegana de Cooperació i cap d’estudis del Campus Igualada, Carme Campoy Guerrero, a més de la regidora d’Universitats de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner. La cerimònia ha tornat a cloure amb el cant tradicional, posant el punt final a unes jornades de celebració del final d’etapa acadèmica i de reconeixement a l’esforç dels estudiants.
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