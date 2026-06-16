Cinc centres educatius d’Igualada guanyen el Concurs de Química a l’Escola
El certamen de la Fundació UEA bat rècord de participació i impulsa les vocacions científiques entre l’alumnat de la comarca amb vídeos sobre “Química en colors”
Ruben Costa
La Fundació UEA ha celebrat la 8a edició del Concurs de Química a l’Escola, una iniciativa impulsada per les empreses de la sectorial UEAQuímica amb l’objectiu d’apropar la ciència i la química als infants i joves de la comarca de l’Anoia d’una manera pràctica, creativa i participativa.
En aquesta edició, les escoles Dolors Martí, Les Passeres, Monalco, Acadèmia Igualada i Escola Àuria han estat les guanyadores d’un certamen que ha batut rècords de participació. En total, s’hi han presentat 32 vídeos elaborats per alumnat de 13 centres educatius de la comarca, convertint aquesta edició en la més participada des de la seva creació. La temàtica d’enguany, «Química en colors», ha convidat els participants a experimentar i descobrir fenòmens químics relacionats amb els colors presents en l’entorn quotidià. Els treballs presentats han destacat per la seva creativitat, la qualitat de les explicacions i la capacitat dels alumnes per transmetre conceptes científics de manera entenedora a través dels seus experiments. Els centres guanyadors han rebut un premi de 300 euros destinat a material de laboratori i activitats científiques, així com el tradicional matràs Erlenmeyer com a reconeixement. Des de l’organització s’ha destacat especialment el gran nivell de participació i la capacitat comunicativa dels alumnes, que han sabut explicar els experiments amb claredat i rigor.
A més dels centres premiats, la Fundació UEA ha volgut reconèixer la implicació de la resta de participants, des de 1r de primària fins a 4t d’ESO, dels centres Escola Mowgli, Escola Serra de Collbas, Escola Maristes, Escola Mare de Déu del Portal, Escola Garcia Fossas, Escola Anoia, Institut Badia i Margarit i Institut Joan Mercader. El concurs és possible gràcies a la implicació de diverses empreses del sector químic de la comarca, que col·laboren amb la Fundació UEA en aquesta iniciativa. L’objectiu és despertar vocacions científiques i apropar el funcionament d’un sector estratègic per al territori.
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