Els joves d’Igualada expressen el seu compromís amb una vida sense fum a través de l’expressió artística
El concurs “Inhala vida”, impulsat pels equips d’Atenció Primària, premia dibuixos i fotografies d’alumnes d’ESO per promoure la prevenció del tabaquisme
Regió7
Els equips d'Atenció primària d'Igualada lliuren els premis del concurs de dibuix i fotografia "Inhala vida". La iniciativa impulsada pel CAP Igualada Nord (Consorci Sanitari de l'Anoia) i l'Equip de Pediatria Territorial de l'Anoia (ICS Anoia), amb el suport de l'Ajuntament, s'ha celebrat en el marc de la Setmana Sense Fum.
El lliurament de guardons s'ha celebrat al vestíbul de l'Hospital Universitari d'Igualada. El concurs, adreçat als alumnes d'ESO dels centres educatius de la ciutat, ha convidat els joves a reflexionar sobre els beneficis d’una vida lliure de tabac i cigarretes electròniques a través de l’expressió artística. Els missatges que s'han pogut veure en les obres han estat vinculats als hàbits saludables, l’activitat física, el benestar emocional i la prevenció de les addiccions.
L'acte de lliurament
Aquest ha comptat amb la presència d’Eva Torres, directora del CAP Igualada Nord; Alba Cobos, infermera referent del Programa Salut i Escola del CAP Igualada Nord; Josep Maria Carpi, regidor d’Ensenyament i Cooperació de l’Ajuntament d’Igualada; i Alba Rozas, infermera de l’Equip de Pediatria Territorial de l’Anoia (ICS Anoia).
Pel que fa als guardons, en la categoria de 1r d’ESO el primer premi ha estat per a Raquel Sánchez Ribelles, de l’Escola Monalco, seguida de Martí Lladó Pallarés i Maria Fernández Molina, tots dos de Maristes. A 2n d’ESO, el jurat ha distingit els treballs de Gabriel Mellado, Xavi Naranjo Martínez i Jordi Farrero Castells alumnes de Maristes. En la categoria de 3r d’ESO, els premis han recaigut en Xin Chung Wang, Roger López Castellví i Àlex Coca, mentre que a 4t d’ESO les obres reconegudes han estat les de Laia Sánchez Vallès, Ilyass Berrad i Famia Sow Moya, també del centre Maristes.
Els guanyadors han rebut un obsequi gentilesa d’Abacus, Infinit i Igualada Comerç. A més, tant les obres premiades com una selecció dels treballs participants es podran veure durant una setmana al vestíbul de l’Hospital Universitari d’Igualada, en una exposició oberta que vol donar visibilitat al talent dels joves i reforçar els missatges de promoció de la salut que han inspirat el concurs.
La iniciativa s'engloba en les activitats de sensibilització que impulsen els equips d'Atenció Primària. Segons dades recents, l’edat d’inici del consum de tabac a Catalunya se situa al voltant dels 13 anys i el 90% dels fumadors comença abans dels 21 anys. Les Campanyes que valoren la col·laboració entre els centres educatius, els professionals sanitaris i l’administració local, són fonamentals per fomentar hàbits saludables i prevenir el consum de tabac entre la població adolescent.
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