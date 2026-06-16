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El Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de la Comarca de l’Anoia reivindica la fortalesa del sector i el relleu generacional en la seva Festa Patronal

Assistents a la reunió gremial

Assistents a la reunió gremial / UEA

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Regió7

Manresa

El Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de la Comarca de l’Anoia va celebrar dilluns la seva Festa Patronal amb una trobada que va reunir empreses, professionals i agents del sector de la construcció del territori. L’acte va servir per compartir experiències, generar sinergies i reforçar la col·laboració en un àmbit clau per al desenvolupament econòmic i social de la comarca.

Durant la jornada es va posar de manifest la bona salut del sector i les oportunitats de futur a l’Anoia, impulsades per l’expansió urbanística, la rehabilitació d’habitatges i l’aposta per la sostenibilitat i la innovació tecnològica. Un escenari de creixement que el gremi considera que requereix empreses competitives i professionals preparats per donar resposta a les noves necessitats.

Un dels principals reptes destacats durant la jornada va ser la manca de professionals qualificats i la necessitat de garantir el relleu generacional. Les empreses coincideixen en la importància de reforçar la formació, apropar els oficis de la construcció als joves i adaptar els itineraris educatius a la realitat del mercat laboral.

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En el marc de la trobada es va presentar el darrer número de Bastir, la publicació del Gremi, que recull dades i reflexions sobre la situació del sector a la comarca. El document destaca el creixement de l’Anoia i les oportunitats en habitatge i desenvolupament urbà, però també subratlla que aquest potencial només es podrà aprofitar amb professionals formats i qualificats.

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El Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de la Comarca de l’Anoia reivindica la fortalesa del sector i el relleu generacional en la seva Festa Patronal

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