Igualada Slow Shopping es consolida com a referent del comerç local
La campanya tanca una nova edició amb 80 establiments adherits, 237 participants als sortejos i una plataforma digital consolidada
Regió7
Igualada Slow Shopping es consolida amb 80 comerços en una nova edició amb èxit de participació. La campanya, impulsada per l'Àrea de comerç de l'Ajuntament d'Igualada, esdevé una iniciativa de referència per dinamitzar i promocionar el comerç de proximitat de la ciutat.
La iniciativa es va celebrar del 4 al 9 de maig. Encara que l'edició d'enguany ha tingut una durada de sis dies (quatre menys que la campanya de tardor de 2025) l'organització valora positivament la respota dels comerços i la ciutadania.
Pel que fa als sortejos vinculats a la campanya, hi han participat 237 persones compradores. Entre els premis sortejats hi havia 10 entrades dobles per al Cinema Ateneu, 10 entrades dobles per al Teatre de l'Aurora i un vol en globus per a dues persones. El regidor Jordi Marcè va efectuar l’entrega dels premis en un acte de lliurement a Cal Maco.
Un altre dels aspectes destacats ha estat la consolidació de la plataforma digital que permet als participants consultar de manera ràpida i còmoda tota la informació de la campanya des del telèfon mòbil. Una mostra de la seva consolidació és les 2.700 visites que va registrar el portal web durant els dies de la iniciativa.
Els sectors que van despertar més interès entre els visitants van ser els de moda, sabateries, moda íntima, llar i decoració, i salut i benestar, fet que posa de manifest la diversitat i l'atractiu de l'oferta comercial de la ciutat.
“Arribar als 80 comerços participants confirma la consolidació de l'Igualada Slow Shopping com una iniciativa de referència per dinamitzar i promocionar el comerç de proximitat de la ciutat. També es consolida la plataforma digital de la campanya, que s'ha convertit en una eina útil tant per als establiments participants com per a la ciutadania, facilitant l'accés a tota la informació i contribuint a donar més visibilitat a l'oferta comercial local”, destaca el regidor de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Marcè.
Així i tot, Igualada Slow Shopping continua reforçant la visibilitat del comerç de proximitat i fomentant una experiència de compra més propera, sostenible i vinculada al territori.
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