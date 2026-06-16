JARC denuncia els retards a la C-15 i reclama mesures urgents per garantir la mobilitat de la pagesia de l’Anoia
L’organització agrària demana autoritzar el pas de maquinària agrícola entre Igualada i Puigdàlber durant la campanya de sega
Ruben Costa
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha tornat a reclamar al Departament de Territori una autorització excepcional perquè la maquinària agrícola pugui circular per la carretera C-15 fins al 31 d’octubre. La petició afecta directament el tram entre Igualada i Puigdàlber, una via estratègica per a molts professionals del sector primari de l’Anoia i del Penedès durant la campanya de sega de cereals i la verema.
L’organització denuncia que, malgrat els compromisos anunciats durant els darrers anys, les obres per habilitar itineraris alternatius segurs continuen acumulant retards i encara no ofereixen una resposta efectiva a les necessitats dels agricultors. Aquesta situació obliga molts productors a utilitzar camins secundaris amb pitjors condicions de seguretat o a fer recorreguts més llargs, fet que incrementa els costos i dificulta l’activitat agrària. Segons JARC, la manca d’alternatives adequades genera problemes especialment greus en períodes d’alta activitat agrícola, quan els desplaçaments de maquinària es multipliquen. L’entitat alerta que els agricultors han d’assumir més temps de trajecte, més despesa en combustible i un risc afegit per a la seva seguretat.
Des de l’organització lamenten que la situació s’hagi allargat durant anys sense una solució definitiva. Consideren que els terminis anunciats per a l’execució de les actuacions no s’han complert i que les millores avancen a un ritme insuficient per donar resposta a les necessitats del sector. Per aquest motiu, JARC reclama una autorització immediata que permeti la circulació de maquinària agrícola per la C-15 fins a finals d’octubre, coincidint amb les principals campanyes agràries. A més, exigeix un calendari clar i definitiu de les obres pendents i la garantia que els nous vials alternatius seran segurs i eficients per als professionals del camp.
L’organització defensa que, mentre aquestes infraestructures no siguin una realitat, cal facilitar la mobilitat dels agricultors per evitar perjudicis econòmics i garantir unes condicions de treball adequades per a la pagesia de l’Anoia i de les comarques veïnes.
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