José Fernández repetirà com a candidat del PSC a l’alcaldia de Capellades
L’actual portaveu socialista vol consolidar el projecte del partit i aspira a posar fi a vuit anys del mateix govern municipal
Regió7
El PSC de Capellades ha anunciat que José Fernández tornarà a encapçalar la candidatura socialista a les eleccions municipals previstes per al 23 de maig de 2027. L’actual portaveu del grup municipal repetirà com a alcaldable amb l’objectiu de reforçar la presència del partit al consistori i optar a liderar el govern municipal.
Fernández assumirà de nou el repte electoral després d’haver representat el PSC a l’Ajuntament durant l’actual mandat. Actualment, el grup municipal socialista compta amb tres regidors i es fixa com a principal objectiu aconseguir l’alcaldia després de vuit anys sota el mateix govern local. El candidat ha expressat la seva "satisfacció i il·lusió" per tornar a encapçalar el projecte socialista a Capellades i ha assegurat que afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de continuar treballant per donar resposta a les necessitats del municipi. Durant els pròxims mesos, la formació elaborarà el programa electoral amb què es presentarà als comicis. Entre les prioritats destacades hi ha la millora de la neteja i la seguretat ciutadana, l’urbanisme i el manteniment dels espais públics, la dinamització de l’economia local i el reforç dels serveis municipals.
Des del PSC de Capellades asseguren que treballaran per presentar una proposta de govern basada en la proximitat, l’escolta activa de la ciutadania i la defensa dels interessos del municipi. El partit considera que aquest projecte ha de permetre afrontar els reptes de futur de Capellades i millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.
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