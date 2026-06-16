Vilanova del Camí posarà en marxa un servei gratuït de recollida de voluminosos a domicili
El sistema, que entrarà en funcionament al juliol amb cita prèvia, pretén reduir l’abandonament de mobles al carrer i fomentar una gestió més cívica dels residus
Ruben Costa
L’Ajuntament de Vilanova del Camí posarà en funcionament a principis de juliol un nou servei gratuït de recollida de mobles i residus voluminosos a domicili. La iniciativa pretén combatre l’abandonament d’andròmines a la via pública, una problemàtica recurrent en diferents punts del municipi, especialment als entorns dels contenidors dels carrers Cervantes, Rafael de Casanova i la zona lateral de la carretera de la Pobla.
Per utilitzar el servei, la ciutadania haurà de demanar cita prèvia a través de l’Ajuntament. Un cop assignats el dia i l’hora de recollida, els objectes s’hauran de deixar a l’entrada de l’edifici o a la porteria i caldrà que hi hagi una persona responsable present en el moment que passi el camió. El servei permetrà retirar fins a tres objectes voluminosos cada quinze dies. La regidora de Medi Ambient, Susana Gutiérrez, ha explicat que el nou model manté l’essència del sistema existent, però amb una organització més precisa que ha de facilitar la prestació del servei i evitar els abocaments incontrolats. També ha recordat que l’ordenança municipal preveu sancions de fins a 1.500 euros per a les persones que abandonin residus voluminosos al carrer.
Segons Gutiérrez, aquestes sancions són una mesura necessària per evitar comportaments incívics que generen costos addicionals per al conjunt de la ciutadania. Tot i això, ha remarcat que l’objectiu principal és promoure un canvi d’hàbits i fomentar una gestió més responsable dels residus. Alguns materials, com les runes, els productes químics, els vidres, els miralls o els electrodomèstics, continuaran fora del servei de recollida domiciliària i s’hauran de portar a la deixalleria municipal. Aquest equipament obre de dilluns a dissabte, de 10:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 19:30 hores. La regidora també ha recordat que l’ús de la deixalleria permet obtenir bonificacions d’entre el 3% i el 10% en la taxa d’escombraries.
La posada en marxa d’aquest servei forma part de la campanya municipal VilaCívica, una iniciativa transversal que implica diferents àrees de l’Ajuntament, com Medi Ambient, Educació, Cultura, Comunicació i Policia Local. El projecte inclou accions de sensibilització i materials divulgatius per fomentar una correcta gestió dels residus i reforçar els hàbits de reciclatge entre la població. En el marc d’aquesta campanya, el consistori també treballa amb les entitats locals per incorporar la separació de residus en les activitats festives i ha ampliat els recursos destinats al reciclatge durant les celebracions populars. Paral·lelament, la Policia Local incorporarà continguts relacionats amb la gestió responsable dels residus a les sessions educatives que realitza als centres escolars.
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