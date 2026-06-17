El Campus Igualada-UdL acull la 21a edició dels Premis Igualada Recerca Jove
La convocatòria dels premis Igualada Recerca premia treballs sobre matemàtiques, tecnologia, patrimoni, sostenibilitat i creació artística
Regió7
L'acte de lliurament de guardons dels Premis Igualada Recerca Jove, convocats pel Campus Universitari Igualada-UdL, ha celebrat la seva 21a edició. La cerimònia ha tingut lloc aquest dimarts 16 de juny i ha premiat treballs sobre matemàtiques, tecnologia, patrimoni, sostenibilitat i creació artística.
Els premis tenen l'objectiu de promoure l’esperit de recerca entre l’alumnat de batxillerat, cicles formatius de grau superior i de la modalitat artística dels cicles formatius de grau mitjà de la comarca de l’Anoia, així com de reconèixer el seu esforç en l’elaboració dels treballs de recerca i la tasca dels seus tutors i tutores.
Els reconeixement s'han entregat en la sala polivalent de l'edifici de Ciències de la Salut del Campus Igualada-UdL i ha estat presidit pel vicerector d’'Estudiantat i Vida Universitària de la Universitat de Lleida, Lluís Coll Mir; la regidora d’Universitats de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner Carrer; el president del Rotary Club Igualada 2025-2026, David Raya Vizarro; la presidenta de l’Ateneu Igualadí, Mireia Claret Esteve, i el president del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, Miquel Térmens Graells.
En l’àmbit científic i tecnològic, el primer premi ha estat per a Eric del Río Sanz (INS Pere Vives Vich), amb el treball “Modelització matemàtica d'una fuga de J. S. Bach” (tutor: Albert Granados Corsellas), mentre que el segon premi ha recaigut en Bilal Chakroun Chakroun (INS Pere Vives Vich), amb “Disseny i creació d'una APP de missatgeria segura basada en algorismes de xifratge avançats” (tutor: Vicente Bitrián Varea). En l’àmbit social i humanístic, el primer premi ha estat per a Marcel Lao Vilà (INS Joan Mercader), amb “All about Igualada” (tutora: Marta Fernàndez Grados), i el segon premi ha estat per a Blanca Tomàs Julià (INS Pere Vives Vich), amb “El món darrere els anuncis de perfum” (tutora: Júlia Cobos). Pel que fa a la modalitat artística, la guanyadora ha estat Georgina Abadal Rubio (INS Joan Mercader), amb el treball “Fusionant dimensions: exploració i experimentació de l'animació híbrida 2D/3D” (tutor: Francesc Saura Pamies), mentre que el segon premi ha estat per a Liam Junyent Cortí (INS Joan Mercader), per “Entre sons i sentiments” (tutora: Lourdes Plana Farran).
En el mateix acte també s’han lliurat els premis de l’àmbit local. En la modalitat científica i tecnològica, el guardó ha estat per a Mar Vila Dalmases (INS Pere Vives Vich), amb el treball “Cap a una adoberia circular: regeneració i reutilització d'aigua en el procés de curtició” (tutor: Jose Serrano Navarro). En l’àmbit social i humanístic, el premi ha estat per a Joan Miserachs (Escola Pia), amb “Igualada 1939” (tutora: M. Rosa Esteve Estruch). Finalment, en la modalitat artística, s’ha premiat Gerard Catalan Bejarano (INS Alexandre de Riquer) pel treball ”Del pinzell al píxel: Cartells de la Festa Major de Calaf” (tutora: Gemma Aurich). El Premi al millor treball de recerca en l’àmbit de la química, concedit per la Fundació Unió Empresarial de l’Anoia, ha estat també per a Mar Vila Dalmases (INS Pere Vives Vich) pel treball “Cap a una adoberia circular: regeneració i reutilització d'aigua en el procés de curtició” (tutor: Jose Serrano Navarro).
Els primers premis han rebut un obsequi valorat en 300 euros i un viatge de quinze dies a un camp internacional de joventut del Rotary Club Igualada en un país europeu, atorgat per l’Ajuntament d’Igualada i el Rotary. A més, els tutors i tutores dels treballs guanyadors han rebut un obsequi com a reconeixement a la seva tasca.
Pel que fa als segons premis, han estat guardonats amb un obsequi valorat en 150 euros, concedit per la Universitat de Lleida. El premi específic en l’àmbit de la química està dotat amb fins a 800 euros per a la matrícula dels estudis a seguir, ampliables fins a 1.300 euros en el cas que la persona premiada cursi estudis relacionats amb la química
Els Premis Igualada Recerca Jove són convocats pel Campus Universitari Igualada-UdL, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, el Rotary Club Igualada, l’Ateneu Igualadí, la Fundació Unió Empresarial de l’Anoia i el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.
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