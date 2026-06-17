La Conca d’Òdena celebra el 28J amb una programació extensa d’activitats LGTBI sota el lema “Transforma la mirada”
La Mancomunitat impulsa una vintena de propostes culturals, educatives i reivindicatives entre finals de juny i principis de juliol per promoure la diversitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+
Ruben Costa
La Conca d’Òdena es prepara per commemorar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI amb un ampli programa d’activitats que s’estendrà durant diverses setmanes. La Mancomunitat ha presentat una agenda que inclou una vintena de propostes repartides pels municipis del territori entre el 22 de juny i l’11 de juliol, amb el lema “Transforma la mirada” com a fil conductor.
El programa vol posar l’accent en la sensibilització social i en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, alhora que promou espais de participació oberts a tota la ciutadania. Les activitats combinen cultura, educació i acció comunitària amb l’objectiu de visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere i fomentar actituds de respecte i convivència. Entre les propostes previstes destaquen els actes d’obertura de la Setmana de l’Orgull a Vilanova del Camí, amb lectura de manifest i activitats familiars; la Festa Grossa “Estima on i com vulguis”, que es consolida com un dels actes centrals del programa; i el Pride Montbui, amb rua i actes reivindicatius. També s’han programat projeccions de documentals, debats, presentacions de llibres i altres activitats culturals i divulgatives vinculades a la realitat LGTBIQ+.
La programació incorpora igualment iniciatives impulsades des de Joventut i Igualtat, com reptes participatius, accions de visibilització als carrers, cinefòrums, bingos musicals i activitats esportives. A més, biblioteques, centres cívics i equipaments municipals també acolliran propostes formatives i de sensibilització. Un any més, els ajuntaments de la Conca d’Òdena mostraran la bandera LGTBI com a gest simbòlic de suport al col·lectiu, i es reforçaran les accions informatives i de conscienciació amb exposicions i materials divulgatius.
El programa ha estat coordinat per la Mancomunitat amb la col·laboració de diferents administracions i entitats socials del territori, entre les quals hi ha serveis d’igualtat municipals i col·lectius LGTBIQ+ de la comarca. La commemoració del 28 de juny té el seu origen en els fets de Stonewall de 1969 a Nova York, considerats un punt d’inflexió en la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI i l’inici del moviment modern per la igualtat i la visibilitat arreu del món.
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