El concert de la coral infantil Gatzara dona la benvinguda a l'estiu
El Teatre Municipal de l’Ateneu Igualadí acollirà diumenge una actuació amb música, teatre i el projecte especial Rajos del nostre sol per cloure el curs
Regió7
La coral infantil Gatzara celebra el seu tradicional concert d'estiu al Teatre Municipal de l'Ateneu Igualadí. El pròxim diumenge 21 de juny el concert d'estiu de la coral donarà la benvinguda a l'estiu amb un esdeveniment que s'endinsa en l'univers mític de TV3 El Foraster.
Enguany, a través d'aquesta temàtica del programa El Foraster, l'equip de monitors i monitores simularà visitar els assajos de cada grup de la coral com si es tractés d’un poble, aportant un toc teatral i divertit a l’acte.
La cita ja consolidada, començarà a les 18 h i els infants i joves interpretaran el repertori treballat durant el semestre. Entre les peces destacades hi ha cançons tradicionals catalanes com El ball de Sant Ferriol o La plaça, aquesta última cantada conjuntament per tota la coral. També s’hi podrà escoltar el tema de la pel·lícula El llibre de la selva, I Wan’na Be Like You, així com Una altra manera de viure de Joan Dausà.
D’altra banda, el grup de més grans presentarà el projecte Rajos del nostre sol. Recuperant cançons habituals del repertori gatzarenc com Oye o Bring Me Little Water.
El concert comptarà amb l’acompanyament al piano de Biel Jorba Junyent. Amb aquest concert, la coral infantil Gatzara posarà punt final al curs acadèmic per donar pas a l’estiu.
L’activitat, però, no s’atura, ja que l’equip de monitors i monitores ja treballa en les esperades colònies d’estiu, que tindran lloc de l’1 al 7 d’agost.
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