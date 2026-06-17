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Demanen 14 anys de presó per intentar matar a ganivetades a dos veïns de l’hort a Igualada

Una furgoneta entrant un detingut a l'Audiencia de Barcelona

Una furgoneta entrant un detingut a l'Audiencia de Barcelona / Alejandro Garcia / EFE / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

La fiscalia demana 14 anys i sis mesos de presó per a un home acusat d’intentar matar dos veïns de l’hort. Els fets van passar el 16 de juliol de 2022, quan s’anava a fer una reunió de veïns dels horts a una zona d’Igualada. Quan van arribar les víctimes, segons narra el fiscal en el seu escrit d’acusacions, l’acusat va treure una navalla de la camisa i li va clavar sense més explicacions a un dels homes a la zona esquerra. Immediatament, l’altre home va treure un pal d’aixada per a intentar aturar l’atac, però també va rebre una ganivetada a la zona costal dreta, i tres més a la cama.

Ambdues víctimes van patir ferides de diversa consideració, i una d’elles era de risc vital, si no s’hagués atès ràpidament. Per això, la fiscalia li atribueix a l’acusat un delicte d’homicidi en grau de temptativa, pel qual demanar 9 anys i sis mesos de presó, i un delicte de lesions, amb una petició de pena de 5 anys de presó.

Com a responsabilitat civil, la fiscalia demana més de 8.800 euros per a una de les víctimes i més de 6.200 per a l’altra, en concepte d’indemnitzacions per les lesions i les seqüeles.

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El judici se celebrarà dijous a la secció 2a de l’Audiència de Barcelona.

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