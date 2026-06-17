Els Premis Neptú reconeixen el talent i els valors de l’esport igualadí
Prop de 650 persones assisteixen a la gala celebrada al Pavelló Nou, que reconeix esportistes, centres educatius, entitats i projectes socials vinculats a l’esport a Igualada
Ruben Costa
El Pavelló Nou de Les Comes va acollir el 14 de juny una nova edició dels Premis Neptú, la gran festa de l’esport igualadí, que va reunir prop de 650 persones en una vetllada dedicada al reconeixement de l’activitat esportiva de la ciutat en totes les seves dimensions.
La gala va combinar lliuraments de premis, actuacions i moments de participació en un format que va posar en valor l’esport com a eina educativa, social i de cohesió. Al llarg de la cerimònia es van reconèixer esportistes dels centres educatius de la ciutat, així com representants destacats de les entitats esportives locals, destacant la feina feta tant en l’àmbit formatiu com competitiu. Un dels apartats més rellevants de la nit va ser la categoria de Projectes Singulars, que distingeix iniciatives amb impacte social a través de l’esport. En aquesta edició es va premiar She Runs Igualada, un col·lectiu que promou l’activitat física i els hàbits saludables entre dones, i el Tennis Taula Inclusiu del Club Ping Pong Igualada, que treballa amb persones amb diferents patologies o limitacions físiques per millorar-ne el benestar a través de l’esport.
La gala també va reconèixer la trajectòria de Jordi Viladoms dins la categoria Igualadins pel Món. L’expilot de motociclisme de raids, amb una destacada experiència al Dakar i una posterior etapa com a director esportiu al màxim nivell internacional, va ser distingit per la seva projecció i vinculació amb la ciutat. En l’àmbit esportiu local, es va posar en valor la quarta posició mundial assolida per l’Igualada Club Gimnàstic Aula al Campionat del Món celebrat a Bulgària, un dels resultats més destacats de la temporada per a l’entitat.
La vetllada es va completar amb diverses actuacions de l’Aula Escola de Dansa i va tornar a convertir-se en el principal punt de trobada anual de l’esport igualadí, amb representació de múltiples disciplines i generacions.
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