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El grup teatral de Capellades es converteix en el gran vencedor del concurs de teatre Premi Poble de Fals

En el lliurament dels guardons, es va reconèixer el Grup Abraxas del Foment Martinenc de Barcelona i El Centru de Canet de Mar

El grup teatral de Capellades es converteix en el gran vencedor del concurs de teatre Premi Poble de Fals

El grup teatral de Capellades es converteix en el gran vencedor del concurs de teatre Premi Poble de Fals / ARXIU PARTICULAR

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Regió7

Manresa

Les Torres de Fals es van convertir en l’escenari de l’entrega de premis de l’onzena edició del concurs de teatre Premi Poble de Fals organitzat per l’Associació Cultural i Recreativa de Fals. D’entre les companyies seleccionades, el Grup Teatral de Capellades va ser el gran triomfador de la jornada, amb l’obra In memoriam, premiada en les categories de vestuari, escenografia, millor actor masculí, premi del públic, direcció i millor muntatge. L’obra Tots eren fills meus del Grup Abraxas del Foment Martinenc de Barcelona o El coix d’Inishman del grup de teatre El Centru de Canet de Mar també van ser reconegudes.

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