El grup teatral de Capellades es converteix en el gran vencedor del concurs de teatre Premi Poble de Fals
En el lliurament dels guardons, es va reconèixer el Grup Abraxas del Foment Martinenc de Barcelona i El Centru de Canet de Mar
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Manresa
Les Torres de Fals es van convertir en l’escenari de l’entrega de premis de l’onzena edició del concurs de teatre Premi Poble de Fals organitzat per l’Associació Cultural i Recreativa de Fals. D’entre les companyies seleccionades, el Grup Teatral de Capellades va ser el gran triomfador de la jornada, amb l’obra In memoriam, premiada en les categories de vestuari, escenografia, millor actor masculí, premi del públic, direcció i millor muntatge. L’obra Tots eren fills meus del Grup Abraxas del Foment Martinenc de Barcelona o El coix d’Inishman del grup de teatre El Centru de Canet de Mar també van ser reconegudes.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
- Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
- El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana