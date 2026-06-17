Igualada presenta la nova imatge del Viver de Música creada per alumnes de La Gaspar
El projecte reconeix el treball creatiu dels estudiants i estrena identitat visual escollida entre diverses propostes desenvolupades com a encàrrec real de disseny
Ruben Costa
La Sala de Plens de l’Ajuntament d’Igualada ha acollit aquest 17 de juny l’acte de reconeixement als estudiants de l’Escola Municipal d’Art i Disseny La Gaspar que han participat en el procés de creació de la nova imatge gràfica del Viver de Música, de cara a la propera temporada.
La iniciativa s’ha plantejat com un encàrrec real integrat dins la formació de l’alumnat, que ha treballat diferents propostes de logotip i aplicacions gràfiques per a la comunicació del projecte cultural. Un jurat ha seleccionat quatre treballs finalistes entre totes les propostes presentades, les autores dels quals han estat convidades a l’acte institucional celebrat avui a l’Ajuntament. Finalment, la proposta escollida com a nova identitat visual del Viver de Música ha estat la dissenyada per l’estudiant Noa Parra, que serà la imatge representativa del projecte en la pròxima edició. Durant l’acte, la regidora de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, ha destacat l’alt nivell dels treballs presentats i ha posat en valor la creativitat i la professionalitat demostrades per l’alumnat de La Gaspar. També ha subratllat la importància de promoure projectes que connectin la formació amb experiències reals vinculades a la vida cultural de la ciutat. Per la seva banda, la presidenta de l’Ateneu Igualadí, Mireia Claret, ha remarcat el caràcter transversal del Viver de Música, que ha evolucionat fins a convertir-se en una plataforma que dona cabuda no només a la creació musical, sinó també a altres disciplines artístiques com el disseny gràfic.
El Viver de Música, impulsat per l’Ateneu Igualadí amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada i La Gaspar, s’ha consolidat com un projecte de suport al talent emergent, amb l’objectiu de fomentar la creació jove i enfortir el teixit cultural de la ciutat.
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