La millora del Passeig Verdaguer d'Igualada s'iniciarà al setembre amb un pressupost d'1,6 MEUR
La primera fase de la transformació inclou la millora del Parc de l'Estació Vella i el primer tram del Passeig Verdaguer fins al carrer Sant Magí
Regió7
L'Ajuntament d'Igualada ha fet públic el projecte de transformació del Passeig Verdaguer. La reforma suposarà una millora integral de parc a parc amb un pressupost de 1,6 milions d'euros provinents íntegrament de la Diputació de Barcelona. La primera fase inclou la millora del Parc de l’Estació Vella i el primer tram del Passeig Verdaguer fins al carrer de Sant Magí.
“Suposa el tret de sortida per a una transformació urbana de gran abast que pretén connectar la ciutat de forma verda i sostenible de parc a parc” remarca l'alcalde d'Igualada Marc Castells. Castells ha explicat també que la intervenció començarà de manera simultània pels dos extrems d'aquesta artèria, per una banda, s'executarà la rehabilitació de l'espai de l'Estació Vella i, per l'altra, es duran a terme les obres de soterrament de l'estació de tren, un projecte que alliberarà un gran espai públic i verd de 7.500 metres quadrats.
Passeig Verdaguer
Les obres s'iniciaran en el primer tram del passeig comprès entre la plaça de Catalunya i el carrer de Sant Magí. El paviment actual se substituirà per un de rugós, antilliscant, resistent i de baix manteniment. Altres millores que es realitzaran serà la renovació del ferm del carril bici i el regat de tot el conjunt de l'avinguda que es farà de manera eficient.
Pel que fa a l'enjardinament del passeig, al cantó nord es plantaran sis espècies arbustives autòctones de creixement ràpid i baixa necessitat hídrica, creant l'efecte d'un prat natural amb floracions alternes durant l'any. Aquesta zona verda s'anirà combinant amb la creació d'un espai de jocs infantils fets de fusta i es deixarà a punt la reserva d'espai per a la instal·lació d'un quiosc de serveis en una segona fase.
Al costat sud, es triaran espècies més baixes per no restar visibilitat a tocar del carril bici, mentre que l'enllumenat s'actualitzarà amb tecnologia LED, mantenint el disseny històric dels fanals de forma testimonial en punts concrets.
Renovació del Parc de l’Estació Vella
Rebrà una profunda renovació gràcies a una inversió de 600.000 euros finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona.
El projecte contempla la millora de la seguretat i l'accessibilitat. S'arranjaran completament els paviments malmesos pel pas del temps, tant a la plaça situada davant de les grades com als camins interiors, garantint una circulació molt més còmoda per als vianants. Així mateix, es farà una aposta decidida per la il·luminació amb la instal·lació de tecnologia LED d'alta eficiència energètica, eliminant zones fosques en els recorreguts entre la vegetació.
Finalment, es renovaran els talussos enjardinats amb espècies autòctones de baixa alçada i floració perenne, assegurant una òptima visibilitat global en tot el parc. Les obres s'iniciaran aquest setembre de 2026 i compten amb un termini d'execució previst fins al febrer de 2027.
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