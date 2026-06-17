Ramaders de l'Anoia creen una entitat per a la promoció de l'ús de bestiar de pastura per al control dels boscos
Fes pasturar bestiar pel bosc redueix la massa combustible del sotabosc, que seria una mesura a tenir en compte per a una comarca amb 48.000 hectàrees arbrades i 44 explotacions de pastura
Regió7
Ramaders i pastors de la comarca de l'Anoia s'han organitzat en una associacio per treballar amb el bestiar en la gestió dels boscos i la prevenció dels incendis forestals. La nova entitat es diu Associació de Pastors i Ramaders Extensius de l’Anoia. Un estudi del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena i en què també va col·laborar la Diputació de Barcelona ha posat les línies a seguir un projecte de silvopastura a la comarca de l’Anoia. La iniciativa ha permès avaluar el potencial del territori, tant pel que fa a la superfície forestal, com a la disponibilitat de ramats per implementar un model que connecti el sector ramader amb els diferents agents implicats en la gestió agroforestal, com les APF, les ADF, els ajuntaments, els Bombers de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Entre els objectius a aconseguir hi ha la posada en marxa d’una taula de silvopastura a escala comarcal, el desplegament d’una xarxa de pastura controlada arreu de la comarca i la creació de l’Associació de Pastors i Ramaders Extensius de l’Anoia, constituïda recentment.
La nova entitat neix amb la voluntat d’unir esforços i teixir una xarxa de col·laboració entre pastors i ramaders per treballar conjuntament amb les administracions i els diferents agents del territori en la gestió dels espais naturals, els marges agrícoles i les masses forestals de la comarca, tot utilitzant els ramats com una eina natural i sostenible de prevenció d’incendis forestals.
L’Anoia reuneix les condicions idònies per desenvolupar un projecte de silvopastura gràcies a un paisatge agroforestal que combina zones agrícoles, masses forestals i matollars. Segons l’estudi, més de 48.000 hectàrees del territori tenen potencial per acollir aquest model de gestió. Les principals àrees forestals es concentren al voltant de Montserrat, la Serra de Rubió i les serres de Miralles, Ancosa i Orpinell.
La normativa vigent obliga els ajuntaments a crear i mantenir franges de protecció de 25 metres al voltant d’urbanitzacions i edificacions situades en entorns forestals o a menys de 500 metres de zones boscoses, fet que reforça la necessitat de solucions eficients de manteniment. A la comarca, existeixen municipis amb una franja important de protecció perimetral de baixa combustibilitat que requereix un manteniment. Diversos municipis, com Piera, els Hostalets de Pierola, Masquefa, Cabrera d’Anoia, el Bruc, la Torre de Claramunt i Carme, destaquen per les seves possibilitats d’impulsar projectes de silvopastura.
Actualment, a la comarca, hi ha 42 explotacions ramaderes amb capacitat de desenvolupar ramaderia extensiva o semiextensiva. Moltes d’aquestes ja utilitzen el bosc com a recurs: en el cas de l’oví, com a complement de pastura, i en el boví, com a font principal d’alimentació. Paral·lelament, els ramats de cabrum i d’equins també aprofiten superfícies forestals dins la seva rutina alimentària.. A més, l’Anoia compta amb experiències prèvies, com el projecte LIFE Montserrat, que evidencien el potencial de la silvopastura. El sector ramader valora positivament aquest model, tant pels beneficis per als ramats com pel seu impacte social i ambiental.
Amb la creació de l’Associació de Pastors i Ramaders Extensius de l’Anoia, el Parc Agrari de la Conca d’Òdena fa un primer pas per consolidar la silvopastura com una eina clau de gestió territorial a l’Anoia. La voluntat és avançar cap a un model que integri sector primari i administracions per donar resposta als reptes ambientals actuals, reforçar la prevenció d’incendis i contribuir a un territori més resilient i sostenible. En aquest sentit, el Parc Agrari confia que, en el futur, l’Associació de Pastors i Ramaders Extensius de l’Anoia esdevingui un agent actiu i clau dins del projecte del PACO, en què participen 16 municipis.
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