La Unió Empresarial de l’Anoia aborda el lideratge femení a la indústria en una jornada a Calaf Grup
La trobada, impulsada per UEA Inquieta i prevista per a l’1 de juliol, reunirà directives del sector per analitzar el paper de la dona en la indústria i els reptes de transformació empresarial
Ruben Costa
La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), a través d’UEA Inquieta, ha organitzat una jornada dedicada al lideratge femení en l’àmbit industrial. L’acte tindrà lloc el pròxim 1 de juliol a les instal·lacions de Calaf Grup, sota el títol “Dones i Indústria: liderant el present, transformant el futur”. La sessió tindrà lloc de 17:30 h a 20:00 hores
La iniciativa vol posar sobre la taula la situació de la presència femenina en el sector industrial, especialment en els càrrecs de direcció, i debatre els reptes i oportunitats en matèria de lideratge, captació de talent i transformació dels models de gestió empresarial. El programa inclourà una taula rodona amb la participació de Míriam Pujol, CEO de Calaf Grup; Àngels Tatjé, administradora de Tecnipul; i Núria Grau, CEO d’Unic Rentals. Les ponents compartiran experiències professionals i analitzaran l’evolució del lideratge femení en entorns industrials. El debat se centrarà en qüestions com els models de direcció, el relleu generacional, la presa de decisions i la incorporació de la diversitat als equips directius.
També es posarà el focus en el concepte de colideratge i en la seva incidència en la competitivitat de les empreses. La jornada està adreçada a perfils directius, empresarials i professionals vinculats a la gestió i el desenvolupament d’organitzacions, així com a persones interessades en els processos de transformació del teixit industrial.
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