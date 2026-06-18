ARA Igualada acusa l’Ajuntament d’impulsar només 12 habitatges públics en setze anys
La formació denuncia manca d’ambició en matèria d’habitatge i reclama una estratègia municipal més activa amb nova construcció, rehabilitació i compra d’immobles per ampliar el parc assequible
Ruben Costa
El grup municipal d’ARA Igualada ha criticat la gestió del govern de l’Ajuntament d’Igualada en matèria d’habitatge públic i ha assegurat que la ciutat ha quedat endarrerida respecte a altres municipis catalans que han apostat per polítiques més actives per ampliar l’oferta d’habitatge assequible.
En una roda de premsa, la formació ha afirmat que en els darrers setze anys s’ha impulsat la creació de només 12 habitatges públics a la ciutat, una xifra que considera insuficient davant l’increment de la demanda i les dificultats d’accés a l’habitatge, especialment entre la població jove i les famílies. La portaveu d’ARA Igualada, Pilar Rodríguez, ha assenyalat que "l’habitatge s’ha convertit en un dels principals problemes socials del municipi" i ha lamentat que no hagi estat una prioritat real de la política municipal durant els successius mandats de Marc Castells. Segons ha exposat, altres municipis han desenvolupat estratègies més actives i han aprofitat millor els instruments disponibles per incrementar l’oferta pública.
Per reforçar el seu argument, la formació ha comparat diferents exemples municipals. Ha destacat el cas de Sant Boi de Llobregat, on s’estan impulsant 250 habitatges públics en aquest mandat, així com el de Tuixent, que amb una població reduïda ha promogut 18 habitatges en quatre anys. També ha posat sobre la taula dades d’altres municipis que han utilitzat el tanteig i retracte per ampliar el parc d’habitatge, com Sitges, amb set habitatges adquirits en els darrers quatre anys, mentre que Igualada n’hauria incorporat només dos en un període de setze anys. Des d’ARA Igualada consideren que aquestes diferències evidencien una manca de voluntat política i no pas de recursos o dimensió del municipi. En aquest sentit, la formació defensa que el factor determinant és l’estratègia i el lideratge en matèria d’habitatge. El regidor David Tarrida ha remarcat que l’augment dels preus de compra i lloguer fa necessari un canvi de rumb en les polítiques municipals. Ha defensat la necessitat d’una estratègia integral que combini la construcció de nous habitatges públics, la rehabilitació d’immobles buits, l’adquisició d’habitatges mitjançant instruments com el tanteig i retracte i la col·laboració amb altres administracions.
ARA Igualada conclou que l’habitatge ha de convertir-se en una prioritat central de l’acció de govern municipal i reclama mesures immediates per ampliar l’oferta assequible. Segons la formació, la situació actual està provocant dificultats d’accés per a molts ciutadans i obliga a replantejar les polítiques actuals per evitar l’expulsió de població jove i la pèrdua de cohesió social.
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