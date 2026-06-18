Detingut un jove a Igualada per amenaçar el seu pare i destrossar-li el cotxe
El jove va ser detingut acusat de violència domèstica
La Policia Local d'Igualada va detenir diumenge un jove acusat de violència domèstica per amenaçar al seu pare i provocar danys al cotxe del progenitor. Els agents van rebre l'avís d'una baralla familiar. Segons les dades del denunciant, un noi de 20 anys hauria amenaçat el seu pare i provocat desperfectes al seu cotxe.
Un cop a lloc, la Policia Local va comprovar els fets, i va procedir a la detenció del jove, per un presumpte delicte de violència domèstica.
La violència domèstica és el nom que rep el conjunt d'actes de violència física, sexual, psicològica o econòmica que es produeixen a la família o a la llar, o entre cònjuges o parelles de fet antics o actuals, sense que calgui que agressor i víctima comparteixin o hagin compartit el mateix domicili.
És important destacar que aquest delicte concret es castiga sense perjudici que també poden ser castigats per separats aquells actes delictius concrets que s'hagin comès contra la víctima. Per exemple, en cas que s'enganxin pallisses a un germà diàriament, a més del delicte de maltractament habitual a l'àmbit familiar, es castigaran per separat les lesions causades a la víctima i que hagin estat acreditades.
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