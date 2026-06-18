Igualada programa una Festa Major amb La Fúmiga, Els Amics de les Arts, La Ludwig Band i El Petit de Cal Eril
Del 17 al 24 d’agost, la ciutat combinarà concerts de grans grups del panorama català amb propostes de cultura popular, música local i activitats per a tots els públics en diversos espais
Regió7
La Festa Major d’Igualada tornarà a omplir la ciutat de música, cultura popular i activitats per a tots els públics entre els dies 17 i 24 d’agost, amb una programació que combina noms destacats del panorama musical català amb propostes locals i formats festius diversos repartits per diferents espais de la ciutat.
El programa musical s’iniciarà el 17 d’agost amb el concert de Dr. Jazz Friends a la plaça de l’Ajuntament. A partir d’aquí, la programació anirà creixent amb concerts de formacions com la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia, la Cobla Marinada i la Banda de Música d’Igualada, que tornaran a tenir un paper destacat en els primers dies de festa. Els principals escenaris del cap de setmana se situaran al Parc Central i a la plaça de Cal Font, dins el cicle Sons d’Estiu, que concentrarà els concerts de gran format. En aquest espai, el divendres 21 d’agost actuarà La Fúmiga en la seva gira de comiat, precedida per The Options i amb propostes festives complementàries a la plaça de Cal Font.
El dissabte 22 d’agost arribarà una de les jornades més intenses, amb concerts de Kimsy i els Socis i la celebració dels 30 anys d’Els Amics de les Arts al Parc Central. La plaça de Cal Font acollirà també la primera edició de la FEMINIT, una proposta amb presència exclusiva de formacions femenines com Akelarre i Les Gamberres. Aquell mateix dia, l’Amfiteatre de les Comes serà escenari de l’Igualada Rock City, amb grups com Lucifer i Def Con Dos. La programació de diumenge combinarà tradició i música contemporània. L’Orquestra Maravella protagonitzarà el concert i el ball de Festa Major a la plaça de l’Ajuntament, mentre que la nit continuarà amb actuacions de Miquel del Roig, La Ludwig Band i El Petit de Cal Eril en diferents espais de la ciutat, consolidant una de les nits més potents del programa musical.
La festa també inclourà espais per al públic jove amb sessions de Flaixbac al Parc Central, així com revetlles, sessions de DJ i propostes de música electrònica que s’allargaran fins a la matinada. El programa es completarà el 24 d’agost amb la tradicional cantada d’havaneres i la ballada de sardanes, posant punt final a una edició de Festa Major que aposta per la combinació entre tradició, participació ciutadana i grans noms de l’escena musical catalana.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
- L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: 'A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús
- El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet
- Necrològiques del 17 de juny del 2026