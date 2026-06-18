Entrevista | Joan Fontanella Roig Membre de l'associació gastronòmica Vadefoodies
Joan Fontanella, membre de Vadefoodies: "Hi ha hagut un canvi radical de portar tendències els primers anys a voler explicar el que fem aquí"
El cofundador de Vadefoodies repassa els deu anys d’un festival que ha evolucionat de les tendències gastronòmiques a la reivindicació de la cuina catalana de l’interior
Joan Fontanella Roig, arrelat a Igualada des de fa molts anys, va ser un dels membres creadors de Vadefoodies en l’any 2015. El festival gastronòmic celebra una dècada actualment reivindicant la cuina catalana de l’interior.
Com va néixer Vadefoodies i quina necessitat detectàveu en aquell moment a Igualada?
L’associació gastronòmica intenta tenir també un vessant cultural i va néixer amb la inquietud de renovar la gastronomia a Igualada. Érem aproximadament entre vuit i deu socis vinculats al món de la restauració, dels vins, de les carnisseries i d’altres sectors relacionats amb la gastronomia. El 2015 , si no recordo malament, vam començar parlant per exemple del veganisme o de la dieta paleo.
Quan vau començar, us imaginàveu arribar als deu anys de trajectòria?
Els primers anys va ser tot un èxit; no ens ho esperàvem. En aquells moments es feia al Museu de la Pell d’Igualada. A partir d’aleshores ens vam adonar que la gent esperava la primera setmana de juny perquè arribés el Vadefoodies i per veure què hi portàvem. Però no sabíem quants anys podria durar això i estem molt contents de la resposta que hem rebut.
Us vau trobar amb algun repte inicialment?
Hem canviat bastant. Hem passat de portar tendències gastronòmiques a decidir, fa uns tres anys, centrar-nos en la gastronomia de l’Anoia, la de l’interior. Volem explicar la cuina catalana i els esmorzars de forquilla que formen part del nostre dia a dia. Resulta que la cuina dels menuts s’està posant de moda a Barcelona i nosaltres l’hem tinguda aquí des de sempre. Hi ha hagut un canvi radical: hem passat de portar tendències durant els primers anys a voler explicar als igualadins, a la gent de l’Anoia i a tot Catalunya allò que estem fent aquí.
Quines activitats o projectes considereu que han tingut més impacte?
L’any passat, el que va marcar Vadefoodies va ser la voluntat de potenciar la cuina dels menuts, i ho hem fet amb el primer Fòrum de les Vísceres de Catalunya. Ha estat tot un èxit. Ens vam marcar uns objectius, hem portat uns ponents i hem organitzat unes xerrades que inicialment ens semblaven impensables, però que s’han acabat fent realitat. Quan va acabar el fòrum, ens van preguntar per què no el portàvem a Barcelona, però la nostra intenció és continuar fent-lo a Igualada, perquè som d’aquí i ens agrada sentir-nos d’aquí.
Aleshores, l’evolució de Vadefoodies ha estat cap a la reivindicació de la gastronomia catalana i, concretament, de la gastronomia de l’interior?
Sí. Ara mateix, Vadefoodies és això: donar valor al patrimoni culinari català, al que és nostre. Els primers anys vam tractar la cuina coreana, la mexicana i moltes altres. Vam portar restauradors especialitzats en aquestes gastronomies i, en aquell moment, ens va semblar que era important explicar-les als igualadins. Però ara hi hem donat la volta. Ens hem adonat que el nostre patrimoni culinari i la nostra identitat han d’anar molt més enllà.
Quin paper ha tingut Igualada en el creixement de l’associació? Creieu que ajuda a posicionar la ciutat com una destinació gastronòmica?
Així com hi ha comarques que tenen molt definit el seu producte estrella, aquí això no està tan clar. Però ara penso que sí; almenys jo ho tinc claríssim, i a Vadefoodies també: és la cuina de l’interior. Una cuina sostenible, històrica i cultural. Crec que aquesta és la cuina que ens podria identificar. L’esmorzar de forquilla té un valor molt important. Ja fa 5 o 6 anys que fem aquest esmorzar de forquilla a la rambla i estem portant unes 80 o 100 persones més o menys.
Com ha sigut la implicació dels restauradors i productors locals al llarg dels anys?
Ha anat variant. Aquest any, per exemple, han participat trenta restaurants en la iniciativa de la cuina de l’interior i han elaborat plats que no ens hauríem imaginat. Vam crear un mapa interactiu on es podia veure què oferien els restaurants participants perquè la gent hi pogués anar a tastar les seves propostes. Hi ha interès, i això ens satisfà molt.
Es podria dir que Vadefoodies ha influït en Igualada?
Això no m’atreveixo a dir-ho (riu). Nosaltres pretenem fer una festa que parli de gastronomia i de cultura. Influir no és la nostra pretensió; el que volem és generar conversa. Que Igualada i la comarca de l’Anoia tinguin una història per explicar als altres.
Què us diferencia d’altres associacions gastronòmiques?
T’ho diré molt fàcilment. La diferència principal és que està fet amb molt de cor i molt de cervell, amb molt d’interior. M’agradaria pensar que aquesta és la nostra diferència: ser una petita associació que pretén fer coses petites, però amb sentit.
Teniu algun projecte al cap que encara no s’hagi pogut materialitzar?
De moment, no. Potser més endavant es podria fer en un altre lloc, però ara mateix estem molt contents amb el festival Vadefoodies i amb el Fòrum de les Vísceres. Sempre anem pensant coses noves, però no tenim cap projecte concret previst.
Com veus la projecció de Vadefoodies?
D’aquí a cinc anys m’imagino Vadefoodies mantenint-se i perdurant en el temps, amb relleu generacional. L’escenari perfecte seria que continués creixent i consolidant-se. Aquest any he vist molta més participació en el festival, i ens va molt bé aquesta mena d’agermanament amb l’Estival de Jazz d’Igualada, que enllaça la gastronomia amb la música.
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