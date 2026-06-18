Lluc Crusellas participa en el primer Vespreig d’UEA Joves a Òdena
La cita tindrà lloc a Can Macià i combinarà una ponència amb un espai de networking entre joves del teixit empresarial de l’Anoia
Ruben Costa
UEA Joves, el col·lectiu de la Unió Empresarial de l’Anoia que agrupa joves empresaris, directius i emprenedors vinculats al teixit econòmic de la comarca, posa en marxa el primer Vespreig UEA Joves amb la participació del reconegut mestre xocolater Lluc Crusellas, distingit com el millor del món en el seu sector. La trobada se celebrarà el pròxim 9 de juliol a Can Macià, situat a Òdena. Aquest esdeveniment neix amb la voluntat d’oferir un espai de relació més proper i informal entre joves professionals del territori, combinant la divulgació d’experiències empresarials amb la creació de xarxa i l’intercanvi d’idees.
En aquesta primera edició, Crusellas compartirà la seva trajectòria professional i el seu recorregut en el món de la xocolateria d’alta especialització, un sector on ha aconseguit reconeixement internacional gràcies a la seva creativitat, la innovació i la constància. La seva intervenció posarà el focus en els valors que considera clau per al desenvolupament professional, com la disciplina, la passió pel treball i la capacitat d’evolucionar en entorns exigents. El format del Vespreig UEA Joves està pensat com una trobada dinàmica, amb una ponència inicial i un espai final de relació entre assistents, que inclourà un sopar a peu dret. L’objectiu és facilitar el contacte directe entre joves empresaris i emprenedors de la comarca i fomentar un entorn de confiança que afavoreixi noves col·laboracions.
Des de l’organització es destaca que aquesta iniciativa forma part de l’estratègia d’UEA Joves per impulsar activitats que aportin valor real al col·lectiu, combinant inspiració, formació i networking. El projecte vol consolidar-se com un punt de trobada estable per a la nova generació empresarial del territori. El Vespreig UEA Joves compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Consell Territorial de la Pime de Foment del Treball Nacional, així com amb el patrocini de Volvo Motorcat Premium. Les inscripcions ja estan obertes a través del web de la Unió Empresarial de l’Anoia.
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