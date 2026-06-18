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Mor una dona gran a Igualada atropellada per un camió

El vehicle de gran tonatge hauria accedit a la Rambla de Sant Isidre per un accés reservat a l'autobús

Lateral d'un vehicle del SEM per atendre emergències mèdiques

Lateral d'un vehicle del SEM per atendre emergències mèdiques / Laura Fíguls

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ACN

Igualada

Un dona d'uns 85 anys ha mort aquest dijous al migdia a Igualada atropellada per un camió. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge ha entrat a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només pot accedir l'autobús, segons han indicat fonts municipals.

Poc després d'accedir a aquesta via -reservada principalment per als vianants- ha atropellat la dona. Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la Policia Local, el Servei d'Emergències Mèdiques i els Bombers, però no han pogut fer res per a salvar-li la vida.

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